餘波未平 陳振貴呼籲人工生殖法修法勿擴及代理孕母

民眾黨立委陳昭姿為推動代理孕母，日前稱「聖母瑪利亞是代理孕母」，惹怒基督徒，雖然致歉，但仍餘波未平。靜宜、嶺東、實踐大學前校長，台灣天主教教友傳教協進會前主席陳振貴今日呼籲，人工生殖法修法，勿再擴展到單身女性、女同志或代理孕母。（資料照）

2024/12/30 15:44

〔記者林曉雲／台北報導〕民眾黨立委陳昭姿為推動代理孕母，日前稱「聖母瑪利亞是代理孕母」惹怒基督徒，雖然致歉但仍餘波未平。台灣天主教教友傳教協進會前主席陳振貴今表示，侵犯女性健康權的法律就是歧視婦女的法律，現行「人工生殖法」導致試管嬰兒佔其97％業務，對婦女健康已造成莫大威脅，更遑論危及胎兒的重大問題，國家對人民身心健康負有一定照顧義務，立法或修法應以人民健康之最佳利益為依歸，保障婦幼健康權，呼籲人工生殖法修法，不應再擴展到單身女性、女同志或代理孕母。

陳振貴表示，天主教會台灣地區主教團日前發表關於人工生殖法案及代理孕母議題的聲明，表達天主教會的立場，對於婦女醫藥安全部分，再進一步提出質疑，期有助於社會大眾與政府有更多的理解，並尋求解決之道。

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陳振貴強調，天主教會從不反對科學，輔助生殖技術並非因為是「人工的」而主張加以禁止，教會主張科技或醫療必須始於人性，且應服務人類尊嚴及生命之美善，並以此作為道德上重要的評估，相反於此的科技濫用絕非造福人類，必定有人受害，依現行「人工生殖法」及其預告的修正草案，先不論危及胎兒的部分，單就女性用藥安全方面，就充滿許多風險與疑慮，婦女在醫療方面的知情權亦急需加以重視。

根據衛福部資料顯示，2021年我國人工生殖施行結果，高達97％皆為試管嬰兒技術。陳振貴表示，不孕症夫妻的妻子、單身女子、女同志，都是同樣的操作方式，甚至更具爭議的代理孕母也是，差別只在於有無施用「免疫抑制劑」，但這套技術完全違反人體的生物原則，其侵入性技術和用藥風險，都是由女性一人承受，除了有增加卵巢癌風險，且「腦下垂體抑制劑」和「雌激素」也令人擔憂。

陳振貴說，代理孕母在進行人工受孕時，還需再加上抗排斥藥物即「免疫抑制劑」，國外研究顯示，這些藥物的使用，無法保證人體可以完全代謝，無疑是婦女健康一輩子的隱患，天主教會認為人工生殖法修法，不應再擴展到單身女性、女同志或代理孕母，反而應改以合乎人性與健康的不孕症治療技術，才能符合該法「維護國民的權益、倫理和健康」的目的。

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