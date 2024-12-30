80歲以上長者免巴氏量表 家總2理由反對

藍白主導的立法院預計明天將表決「就服法」相關修正案，其中將開放80歲長者免巴氏量表評估就可聘請外籍看護，恐嚴重衝擊需要重症照護的家庭。（資料照）

2024/12/30 15:35

〔記者楊媛婷／台北報導〕藍白主導的立法院預計明天將表決「就服法」相關修正案，其中將開放80歲長者免巴氏量表評估就可聘請外籍看護，家總今 （30日）表示該案將是暗示80歲以上長者不具自主生活能力，更會導致53萬健康長者可進場搶外籍看護，嚴重影響目前長照家庭權益，並建議應改由長照2.0單軌評估。

家總表示，若依照目前版本指80歲以上長者就免巴氏量表評估，為詮釋違反目前的壯世代反對年齡歧視、揚棄銀髮族須被照護思維的倡議精神，並指出依該會長期服務經驗，若通過「80歲以上免評巴氏量表可聘外籍看護」將引發兩種家庭關係衝突，首先可能是有子女不放心，硬要長輩聘請外籍看護陪伴，遭到想要自主生活的長輩抗拒，另一種是長輩看到別人有外籍看護，硬要子女聘請外籍看護，增加子女負擔。

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家總進一步說明，台灣每年僅新增1萬名外資看護，開放80歲以上長者免巴氏量表將造成53萬健康長者「進場搶工潮」，也可能導致外籍看護「避重就輕」流動，嚴重衝擊現有23萬聘僱外籍看護照顧重癱、臥床、多重障礙的長照家庭權益，強調外籍看護是稀缺資源，應優先配置給有需要者。

家總認為，巴氏量表確實是落伍的評估方式，也讓醫師困擾，但若巴氏量表是亂源，該做的是廢除該表，也指出今年長照覆蓋率雖然已突破8成，但最難突破的是外籍看護家庭，建議應改以長照2.0單軌評估，並且可由長照第4級以上（與目前政府補助住宿式機構標準相同）作為聘僱外籍看護標準，可減少民眾舟車勞頓、避免醫病衝突、讓民眾更早接觸長照服務。

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