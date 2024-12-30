北市民權大橋主橋改建尾聲 塔悠路元旦後上半天交管2週

台北市新工處辦理民權大橋跨河段上部結構改建，主橋改建部分即將邁入最後階段。（台北市新工處提供）

2024/12/30 15:12

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府工務局辦理民權大橋跨河段上部結構改建進入最後階段，明（2025）年1月2日至17日間，每日上午9時至12時，將視現場吊裝鋼結構位址，封閉塔悠路（撫遠街261巷至389巷）南向或北向車道調撥通行，12時至14時取消調撥回復原向通行，但至少仍會使用雙向各1車道施工。

工務局新建工程處辦理民權大橋跨河段上部結構改建，新工處工務科科長蕭志龍表示，改建工程自2023年車輛由既有主橋改道行駛交通維持便橋後，開始主橋改建，主橋主體選用輕量的鋼結構，能有效提升橋梁韌性及耐震能力，但進行吊裝時，需有相當高的技術輔助，吊裝作業從松山側往內湖側推進，順利於跨河段轉向，將回到松山側的塔悠路吊裝最後一個區塊，完成後，新橋即全數合龍。

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新工處工務科中區工務所主任洪辰儒表示，民權大橋跨河段上部結構改建工程工序複雜，依施工進度有多次交通維持轉換措施；塔悠路為雙向共6車道的路型，這次執行吊裝作業須將起重機等大型設備佈設在塔悠路單向車道，封閉單向3車道才有辦法正常作業；因此調整對向3車道減為2車道，並提供1車道為調撥車流通行，現場安排義交人員及交通維持設施導引用路人循調撥動線通行，請民眾留意。

洪辰儒說明，塔悠路調撥車道規劃，預計明年1月2日至8日，上午9時至12時封閉塔悠路南向車道調撥至對側通行1車道；1月9日至17日，上午9時至12時封閉塔悠路北向車道調撥至對側通行1車道。另外，設於塔悠路基6號疏散門旁供262號及262區間車的終點站（塔悠疏散門）將配合工程臨時取消停靠。

民權大橋跨河段上部結構改建工程願景圖。（台北市新工處提供）

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