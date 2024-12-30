台大首創空檔年助學生尋夢 有學生在比利時芭蕾舞團表演

台大首創「學生空檔年（Gap Year）計畫」，不需休學也能進行探索學習，自2021年上路，至今計有129位學生參與，這學期共有33位學生冒險探索，有學生在比利時芭蕾舞團演出。（台大創新設計學院提供）

2024/12/30 14:04

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學首創「學生空檔年（Gap Year）計畫」，不需休學，也能運用校內外資源進行探索學習，自2021年上路，至今計有129位學生參與，11個學院共22位師長陪伴，這學期共有33位學生冒險探索，有學生在法國教華語，在馬拉威非營利組織當志，在比利時芭蕾舞團演出，也有學生探查台灣山林場域，或在藝文產業實習等，重新認識自己，找到新的起點與學習方向。

台大學務長朱士維表示，探索學習是讓學生有留白的機會，希望有機會讓學生從「賽道」中出來一下，看看那個賽道在跑什麼，且想想有沒有自己真的想跑的賽道。台大前校長管中閔則表示，讓學生能以 Gap Year 方式探索境內外的學習與發展機會，找到重新出發的起點，是推動未來大學的價值所在。

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主責探索學習計畫的台大醫學系教授黃韻如表示，探索是一種心態加勇氣，探索學習不只是教育創新，更是一場持續的社會運動，打破高教的傳統框架，鼓勵學生以自己的節奏學習，找到真正熱愛的道路。

參與探索學習的台大動科系李姓學生表示，探索學習是在寬容與支持中放手遠航，讓學生可以無畏，自由追尋屬於自己的人生航道；台大社工系尤姓學生則表示，感謝台大的信任與放手，讓他明白探索的內容沒有優劣，只有最適合自己的選擇。

朱士維說明，為提升學生全球移動力，台大進一步推動NTU Beyond Borders計畫：探索⁺SDGs，最高補助10萬元，申請即日起到明（114）年1月10日，提案主題需內涵聯合國永續發展目標（SDGs）實踐，透過跨國際實地探索與合作，以探索、行動、研究或組隊競賽等形式，促進知識的全球傳播，激發創新思維，進而培養解決全球性挑戰的能力，支持學生在全球各地實現自我成長與夢想。

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