張啓楷轉述「柯文哲哽咽求交保盼陪老父」批提高保釋金羞辱人

陳佩琪在民眾黨民意代表簇擁下到北院為柯文哲辦理交保。（記者朱沛雄攝）

2024/12/30 14:13

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉貪起訴，台北地院昨更裁7千萬元交保，加保4千萬元。對此民眾黨立委張啓楷痛批，這麼高的交保金是對柯的羞辱，並轉述柯文哲在法庭上哽咽盼能交保，陪柯爸度過最後的日子。

柯文哲涉京華城弊案、政治獻金假帳案被起訴，北院27日開接押庭，裁定柯文哲以3千萬交保，北檢不服抗告成功，昨下午法官重開羈押庭，更裁改以7千萬交保（含之前3千萬元），且新增須配戴電子腳鐐。

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張啓楷中午在台北地院受訪時質疑，柯文哲犯罪嫌疑有這麼重大嗎?他認為，提高交保金是對柯很大的羞辱，而且不公平，並提及柯在法庭上有向法官提出，柯爸年邁且生病，甚至一度哽咽地說，「只要讓我出來，陪著父親過最後的日子，我也不知道爸爸剩多少時間，法官怎麼處置我都接受」等語。

張啓楷表示，法官最後接受以7千萬元讓柯文哲交保，但他仍不滿認為這是對柯很大的羞辱，甚至還要銬電子腳鐐，為了柯爸柯文哲什麼都做了。此外，他提及，每位黨工職昨天都準備一部分的額度想幫忙，後來柯的妻子陳佩琪說這筆錢要自己處理，過程中非常辛苦湊足4千萬，並再度嘆稱，「這筆錢真的太高了」。

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