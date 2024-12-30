陳佩琪提4千萬完成辦保 柯文哲戴電子腳鐐才能離開

柯文哲妻子陳佩琪今天先赴北院替柯領取繳費單，接著轉往台銀公庫部替他繳足4千萬，陳再回北院法警室遞交台支本票，代表共7千萬元已辦保完成，柯並經配戴電子腳鐐後，才可離開北院。（記者朱沛雄攝）

2024/12/30 13:53

〔記者溫于德／台北報導〕台北市前市長、民眾黨主席柯文哲，涉京華城容積率弊案、政治獻金假帳案，檢方依背信、公益侵佔、違背職務收受賄賂罪將柯起訴。然檢方不服柯首次獲台北地院裁定3千萬元交保，經抗告成功，北院昨日對柯重裁，保金加碼至7千萬元並須配戴電子腳鐐，同時出境、出海及住居；下午1時39分柯妻陳佩琪先赴北院替柯領取繳費單，接著轉往台銀公庫部替他繳足4千萬，陳再回北院法警室遞交台支本票，代表共7千萬元已辦保完成，柯並經配戴電子腳鐐後，才可離開北院。

民眾黨立委黃國昌、張啓楷、陳昭姿等目前也都現身北院，等待柯文哲辦保完畢。

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北檢偵查本案認定，柯文哲涉嫌圖利財團逾百億，收賄及侵占政治獻金等犯罪所得共9371萬元，26日依違背職務收賄等多罪起訴柯等11人，並對柯求刑合計28年6月最重。

北院昨重開羈押庭，檢方稱柯恐和共犯、證人有串證之虞，應予續押；柯稱寧死在牢裡也不會逃亡，並打出悲情牌稱父親病重，略帶哽咽表示，若必須增加保釋金，只能賣新竹農地。

檢方反駁，經查早在木可公司傳出爭議時，柯文哲竟拿著其隨行秘書「橘子」許芷瑜辦的手機，以「羅廷瑋」的名義，打給辯護律師鄭深元，可見許女和柯的關係密切，難保柯若交保在外，不會和許串證，或透過他人勾串，即使交保金提高至1億元，或配戴電子腳鐐，仍難防止串證。

檢方還猛攻，遭通緝中的橘子是關鍵角色，許女除負責財務，從檢方查扣柯撕毀的紙條寫有「晶華，orange-出國」，後來證實許女果然離境未歸，且許女有多支手機，僅查扣到她其中一支手機，就發現她曾安排柯和沈慶京約至「陶朱隱園」見面行程、威京集團的開工典禮時程，事後印證柯是重要來賓，可說是扮演「穿針引線的窗口」。

經審判長一再追問，柯文哲坦承被查扣的硬碟是他的，但不知道硬碟內容，並稱許女是愛玩的小朋友，一年去日本10次，到日本留學後就未看過她，檢方言過其實，但承認木可支付款項中，兒子拿部份錢買了股票，他是事後問妻子陳佩琪才知；此話一出，檢方批評可見柯文哲與妻子有討論案情。

柯文哲妻子陳佩琪今天先赴北院替柯領取繳費單，接著轉往台銀公庫部替他繳足4千萬，陳再回北院法警室遞交台支本票，代表共7千萬元已辦保完成。（記者朱沛雄攝）

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