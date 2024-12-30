批柯文哲交保打悲情牌 簡舒培：過去裝窮騙小草、現在騙檢察官

民進黨北市議員簡舒培。（資料照）

2024/12/30 14:09

〔記者蔡思培／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金假帳案，北院昨重開羈押庭，裁定柯以7000萬元交保。針對需補足的4000萬元交保金，柯文哲妻子陳佩琪提現鈔3000萬元，民眾黨公職也努力幫忙。不過民進黨北市議員簡舒培批評，柯文哲今年8月才稱夫妻買得起1億元豪宅，「柯文哲過去裝窮騙小草，現在裝窮騙檢察官，但相信檢察官跟法官不會領情」。

簡舒培今質疑，柯文哲跟民眾黨上上下下就是要淡化橘子在柯文哲身邊的重要性，形塑檢方過分加強橘子重要性。她認為，如果橘子真的不重要，橘子回來就能恢復柯文哲清白，為何不敢呼籲橘子回來？柯文哲都敢在庭上辭職黨主席、交棒黃國昌，為何不敢叫橘子回來？

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簡舒培指，如果柯文哲與小草一起呼籲橘子「回來救阿北」，橘子就回來，但柯文哲與民眾黨都不這麼做，她認為自相矛盾，「如果橘子不重要，為什麼不敢請她回來？」簡舒培指出，橘子手機裡的相關金流必須要解釋，橘子若不解釋就會被收押，這是橘子不敢回來的最重要原因。

簡舒培質疑，橘子就是柯文哲身邊最重要帳房，媒體報導的6000萬至3億是否由橘子保管，錢的下落只有橘子知道，所以橘子潛逃海外，一但橘子回來，她與柯文哲都慘了。

媒體也關心，柯文哲一直放消息要湊保金，是否在哭窮。簡舒培認為柯文哲一直打悲情牌，一下說爸爸病情，一下說自己沒錢、交保金超過3000萬元只能抵押房產，但柯文哲今年8月又稱夫妻買得起1億豪宅，柯文哲妹妹柯美蘭也是醫生，存款也有好幾千萬元，「柯文哲過去裝窮騙小草，現在裝窮騙檢察官，但相信檢察官跟法官不會領情」。

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