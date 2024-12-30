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    遊客闖阿里山軌道拍照被撞 交委會增列100萬罰鍰預算促執法

    遊客違規行走阿里山鐵道，阿里山林業鐵路及文化資產管理處（下稱林鐵處）與警方聯合取締。（資料照，林鐵處提供）

    遊客違規行走阿里山鐵道，阿里山林業鐵路及文化資產管理處（下稱林鐵處）與警方聯合取締。（資料照，林鐵處提供）

    2024/12/30 13:00

    〔記者蔡昀容／台北報導〕阿里山小火車14日發生旅客闖入軌道被撞事故。立法院交通委員會今（30日）審議鐵道局及所屬單位預算，同意通過歲入預算「罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰」增列100萬元，要求機關更積極執法，維護鐵道安全。

    夢想國際旅行社14日帶團遊阿里山，57歲女團員闖入軌道區專注拍照，未注意阿里山小火車鳴笛警示而遭撞傷，女遊客被依鐵道法57條，開罰1至5萬元。阿里山林業鐵路及文化資產管理處與警方聯合巡視，27日在獨立山車站附近發現3名遊客違規走在軌道，也依同法取締，可裁罰1至5萬元。

    立法院交通委員會今天審議預算，邀請運安會、交通部運輸研究所、鐵道局列席說明。立委林國成指出，阿里山林鐵復駛之後，常有遊客闖入鐵軌範圍拍照，2022年1件、2023年31件、2024年大幅增至69件。

    林國成認為，案件大增原因是鐵道執法單位主要採宣導、未嚴格執法，也讓不肖旅行業者心存僥倖，將違法入侵阿里山林鐵作為旅行團賣點，徒增旅客與林鐵乘客危險，更嚴重影響阿里山旅遊口碑與民眾對於國內旅遊的信賴。

    交通部鐵道局及所屬單位預算之中，歲入預算「罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰」，本年度為90萬元。林國成提案，建議增列100萬元，使相關鐵路執法機關落實鐵路安全維安。交委員討論後，決議照案通過。

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