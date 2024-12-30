台北最High跨年晚會明登場 警維安疏導總動員

台北最High新年城2025跨年晚會明晚登場，警方將分為3階段管制。（記者陸運鋒翻攝）

2024/12/30 11:35

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北最High新年城2025跨年晚會明晚登場，除市府廣場主舞台外，並打造4個不同音樂風格的多元舞台，提供給民眾不同往年的跨年體驗，最後結合台北101大樓「Team Taiwan Champion」煙火秀，一起迎接2025的第一刻。

轄區信義分局表示，跨年晚會期間將結合刑大特勤中隊及新北市警犬隊，針對主舞台及鄰近重要建設周邊偵蒐清查，防止任何違禁物品進入會場，以維護跨年活動安全。

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大型警備車、巡邏車設置於市府路、仁愛路、忠孝東路、信義路及基隆路等重要路口，另以層層遞進方式架設改道牌面，並結合空拍機攔截器對未經申准的空拍機實施干擾、迫降，建構空中攔截網。另外，將於主辦單位5處服務台旁分別設置機動派出所，提供交通管制、受理拾得（遺失）物及為民服務等事項。

為免發生人群踩踏傷亡事故，警方將針對人潮易聚集區域（主舞台觀眾區、市民南北廣場、台北大巨蛋廣場、象山步道及公園、各捷運出入口等）規劃「防踩踏小組」，於活動散場或緊急疏散過程，配合現場工作人員，輔以LED指示牌、擴音器、大聲公、哨音與強力照明設備等，引導民眾明確的疏散動線，如有發現推擠或跌倒情形，將立即派員至現場介入，避免事態擴大。

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