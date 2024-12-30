為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    台北最High跨年晚會明登場 警維安疏導總動員

    台北最High新年城2025跨年晚會明晚登場，警方將分為3階段管制。（記者陸運鋒翻攝）

    台北最High新年城2025跨年晚會明晚登場，警方將分為3階段管制。（記者陸運鋒翻攝）

    2024/12/30 11:35

    〔記者陸運鋒／台北報導〕台北最High新年城2025跨年晚會明晚登場，除市府廣場主舞台外，並打造4個不同音樂風格的多元舞台，提供給民眾不同往年的跨年體驗，最後結合台北101大樓「Team Taiwan Champion」煙火秀，一起迎接2025的第一刻。

    轄區信義分局表示，跨年晚會期間將結合刑大特勤中隊及新北市警犬隊，針對主舞台及鄰近重要建設周邊偵蒐清查，防止任何違禁物品進入會場，以維護跨年活動安全。

    大型警備車、巡邏車設置於市府路、仁愛路、忠孝東路、信義路及基隆路等重要路口，另以層層遞進方式架設改道牌面，並結合空拍機攔截器對未經申准的空拍機實施干擾、迫降，建構空中攔截網。另外，將於主辦單位5處服務台旁分別設置機動派出所，提供交通管制、受理拾得（遺失）物及為民服務等事項。

    為免發生人群踩踏傷亡事故，警方將針對人潮易聚集區域（主舞台觀眾區、市民南北廣場、台北大巨蛋廣場、象山步道及公園、各捷運出入口等）規劃「防踩踏小組」，於活動散場或緊急疏散過程，配合現場工作人員，輔以LED指示牌、擴音器、大聲公、哨音與強力照明設備等，引導民眾明確的疏散動線，如有發現推擠或跌倒情形，將立即派員至現場介入，避免事態擴大。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播