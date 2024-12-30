北市松山機場門戶意象 濱江水資中心明年動工

台北市推動興建「濱江水資源再生中心」，基地正在進行拆除整地作業。（台北市衛工處提供）

2024/12/30 11:27

〔記者何玉華／台北報導〕台北市推動興建「濱江水資源再生中心」，預計在2030年達到污水完全自主處理，土地徵收計畫去年經內政部核准，北市工務局衛生下水道工程處今年已與超過8成的屋主完成地上物點交，進行房屋拆除作業，預計明（2025）年初啟動新建統包工程，2030年完成後，每日可處理16萬噸污水，放流水水質遠優於國家環保標準。

衛工處規劃設計科科長陳鏗元表示，「濱江水資源再生中心」基地早在1956年即劃定為污水處理場用地，為推動2030年北市污水完全自主處理的目標，2022年4月通過環評審查，2023年10月獲中央內政部核准土地徵收計畫，徵收計畫符合必要性與公益性。基地內土地目前都已經完成徵收作業，正進行地上物拆除。

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陳鏗元指出，基地內原有13處違章建築與29處合法建物，經1年多來的溝通協調，已與超過8成的屋主完成地上物點交並進行拆除，目前仍有2處違章建築及7戶合法建物屋主不配合點交，已將依法徵收的補償款提存專戶，住戶可自行前去領取；除持續溝通外，已請屋主於明年1月前完成騰空點交，屆時若拒不配合，將依法強制斷水、斷電，並接續拆除作業。

衛工處強調，「濱江水資源再生中心」是2030年北市污水完全自主處理最重要的一塊拼圖，採用缺氧脫氮及薄膜生物反應器（AO+MBR）的三級處理流程，放流水質遠優於國家環保標準，除可補助河川基流量，更可部分回收再利用。

由於「濱江水資源再生中心」鄰接松山機場，衛工處表示，興建及營運階段均須考量飛航限高，各處理單元採地下化設計，進流抽水站最深達地表下17公尺，模組化的生物處理單元也埋設在地表下10公尺，設施上部空間再加值利用，規劃為綠地公園，以「漣漪」與「綠意」為設計理念，開闢成賞機景觀休憩公園，成為北市未來航空門戶意象，觀賞松山機場起降航班及旅客的新亮點。

「濱江水資源再生中心」鄰接松山機場，各處理單元採地下化設計，上部空間規劃為綠地公園，未來可成為觀賞松山機場飛機起降航班及旅客的新亮點。 （示意圖，台北市衛工處提供）

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