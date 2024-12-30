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    松山機場跑道比韓國務安機場更短！ 運安會：已裝攔阻系統

    松山機場位於都會區，跑道較短，因此設置EMAS（特性材料攔阻系統，圖中淺色層狀）並將圍牆改成易碎材質 。（松山機場提供）

    松山機場位於都會區，跑道較短，因此設置EMAS（特性材料攔阻系統，圖中淺色層狀）並將圍牆改成易碎材質 。（松山機場提供）

    2024/12/30 11:01

    〔記者蔡昀容／台北報導〕南韓廉航濟州航空昨（29日）在務安國際機場空難，179人罹難。務安機場跑道2800公尺，松山機場跑道更短、僅約2600公尺。國家運輸安全調查委員會今（30日）表示，都會區機場跑道安全區普遍不足，2009年已將跑道設為EMAS（特性材料攔阻系統），並將圍牆改成易碎材質。

    濟州航空昨天在務安機場發生空難，波音737-800客機以機腹降落，著陸後滑行撞機場圍牆爆炸起火，179人罹難，僅2人生還。起落架未降、機場跑道及圍牆設置等問題，引起外界討論。

    立法院交通委員會今天審議預算，邀請運安會、交通部運輸研究所、鐵道局列席說明。立委李昆澤表示，濟州航空空難事故原因，要尊重韓國方面調查，不便多做評論，但藉由這起案件，運安會對於我國機場安全有無建議？

    李昆澤指出，韓國務安機場跑道長度約2800公尺、仁川機場約3700公尺，務安明顯較短；至於我國機場跑道長度，松山機場僅約2600公尺、比務安還短，高雄機場約3100公尺、台中機場約3600公尺、桃園機場約3600公尺、台南機場約3050公尺。

    運安會主委林信得說明，2004年復興航空降落松山機場衝出跑道，飛安會（運安會前身）分析報告，建議施作為EMAS，民航局也在2009年完成設置，並將圍牆改成易碎材質，松機因此才擴大機型容許值，敢開放較大型飛機起降。

    林信得指出，都會機場跑道安全區普遍不足，世界各地都以EMAS補足，那是材質易碎的特殊混凝土跑道，能協助飛機緩衝降速，不像一般硬質混凝土，飛機撞後全毀、兩敗俱傷。

    林信得表示，會建議民航局就濟州航空案做案例研究，運安會也會與美國合作，就國內類似可能發生機場做相關研究。

    運安會執行長林沛達補充，美國聯邦航空總署針對都會型機場改善跑道安全區不足，設立EMAS為替代方案，除了設置EMAS，圍牆也要改成易碎材質；起落架方面，會建議航空公司做好日常維護、定期測試維修，運安會會建議加強測試。

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