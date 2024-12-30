為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    獨家》藍白惡修財劃法搶錢 教育部評估恐影響地方計畫型補助1126億

    藍白聯手強行惡修「財政收支劃分法」修正案，各部會均受嚴重影響。教育部正評估對主管業務的影響，其中原補助地方政府之計畫型補助款約1126億元，含課稅配套等不計入23％之項目等，評估將移由地方政府自行編列預算。（記者林曉雲攝）

    藍白聯手強行惡修「財政收支劃分法」修正案，各部會均受嚴重影響。教育部正評估對主管業務的影響，其中原補助地方政府之計畫型補助款約1126億元，含課稅配套等不計入23％之項目等，評估將移由地方政府自行編列預算。（記者林曉雲攝）

    2024/12/30 10:54

    〔記者林曉雲／台北報導〕藍白聯手強行惡修「財政收支劃分法」，造成中央估少3753億元預算，各部會均受嚴重影響。依行政院主計總處評估，各部會通刪比率28％，教育部正評估對主管業務的影響，其中原補助地方政府之計畫型補助款約1126億元，含課稅配套等不計入23％之項目等，評估將移由地方政府自行編列預算；另也評估，將中央承接省府之高中職學校業務約264億元，移回各地方政府辦理。

    教育部主管明（114）年度單位預算案歲出編列3623億元，包括教育經費3558億元、文化經費65億元，其中教育經費3558億元，已較依教育經費編列與管理法保障之應編數（不含一般性教育補助款及前瞻特別預算）超出233億7880萬元，教育部評估，未來中央將無法再加碼協助，且須重新檢討中央及地方應編數之分攤數，114年度中央46.79％、地方53.21％。

    至於文化經費65億元，教育部評估，扣除人員維持費等依法律義務支出4.6億元無法刪減數額後，其餘歲出60億餘元，包含對地方政府計畫型補助款15億元，必須刪減28％，機關業務運作將直接受到影響。

    教育部114年度對地方政府計畫型補助款1141億元，其中教育經費1126億元，包括少子女對策計畫及其他學前教育約683億元（含全額補助601億元）、高級中等學校改隸直轄市專案補助約86億元（全額補助）、增置專輔教師及人員相關經費約33億元（部分補助）、補助地方加強學校體育及教學發展等約22億元（部分補助）、補助教師課稅相關配套計畫約72億元（部分補助）、推動中小學位學習精進方案約15億元（全額補助）、國家重點領域校際研教園區先導計畫9.7億元（全額補助）、協助地方教育業務推展等多項計畫約205億元。

    此外，教育部評估114年度其他受影響項目約289億元，精省後中央承接省府之高中職學校業務約264億元、國家運動園區整體興設與人才培育計畫（第三期─國訓中心硬體設施）7億元、國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫17.5億元。教育部仍持續進行詳細盤點和評估。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播