獨家》藍白惡修財劃法搶錢 教育部評估恐影響地方計畫型補助1126億

藍白聯手強行惡修「財政收支劃分法」修正案，各部會均受嚴重影響。教育部正評估對主管業務的影響，其中原補助地方政府之計畫型補助款約1126億元，含課稅配套等不計入23％之項目等，評估將移由地方政府自行編列預算。（記者林曉雲攝）

2024/12/30 10:54

〔記者林曉雲／台北報導〕藍白聯手強行惡修「財政收支劃分法」，造成中央估少3753億元預算，各部會均受嚴重影響。依行政院主計總處評估，各部會通刪比率28％，教育部正評估對主管業務的影響，其中原補助地方政府之計畫型補助款約1126億元，含課稅配套等不計入23％之項目等，評估將移由地方政府自行編列預算；另也評估，將中央承接省府之高中職學校業務約264億元，移回各地方政府辦理。

教育部主管明（114）年度單位預算案歲出編列3623億元，包括教育經費3558億元、文化經費65億元，其中教育經費3558億元，已較依教育經費編列與管理法保障之應編數（不含一般性教育補助款及前瞻特別預算）超出233億7880萬元，教育部評估，未來中央將無法再加碼協助，且須重新檢討中央及地方應編數之分攤數，114年度中央46.79％、地方53.21％。

請繼續往下閱讀...

至於文化經費65億元，教育部評估，扣除人員維持費等依法律義務支出4.6億元無法刪減數額後，其餘歲出60億餘元，包含對地方政府計畫型補助款15億元，必須刪減28％，機關業務運作將直接受到影響。

教育部114年度對地方政府計畫型補助款1141億元，其中教育經費1126億元，包括少子女對策計畫及其他學前教育約683億元（含全額補助601億元）、高級中等學校改隸直轄市專案補助約86億元（全額補助）、增置專輔教師及人員相關經費約33億元（部分補助）、補助地方加強學校體育及教學發展等約22億元（部分補助）、補助教師課稅相關配套計畫約72億元（部分補助）、推動中小學位學習精進方案約15億元（全額補助）、國家重點領域校際研教園區先導計畫9.7億元（全額補助）、協助地方教育業務推展等多項計畫約205億元。

此外，教育部評估114年度其他受影響項目約289億元，精省後中央承接省府之高中職學校業務約264億元、國家運動園區整體興設與人才培育計畫（第三期─國訓中心硬體設施）7億元、國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫17.5億元。教育部仍持續進行詳細盤點和評估。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法