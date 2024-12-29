麥當勞案建中4度收到恐嚇信 雄中校長：我們一起保護學生

建國中學4度收到恐嚇電子郵件，曾po文指責麥當勞要有社會責任的高雄中學校長莊福泰表達心中的擔心，呼籲大家一起保護學生。（資料照）

2024/12/29 21:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕麥當勞主管被控性侵案越演越烈，有部分群眾號召要抵制麥當勞，但台北市建國中學部分學生，卻揪團買麥當勞並將相關照片上傳社群引發熱議，後續又傳建中曾4度收到恐嚇電子郵件，曾po文指責麥當勞要有社會責任的雄中校長莊福泰今（29）日則對此表達心中的擔憂。

莊福泰表示，關於麥當勞事件，校方只要理清楚問題就可以的…，外界更不該對任何建中或其他高中的同學有何不理性的行為，但這個社會無論是支持什麼論點，都有些很偏執的人，他們是極少數，但卻有時會有過激言論或行動，這就是需要「我們一起保護學生」的時候。

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建中校長室今天發布「因應校園安全事件緊急公告」，公告中指出有民眾於12月27、28連續兩日四度寄電子郵件到學校，揚言將以行動傷害在校學生。

雄中校長莊福泰得知後表示「建中收到了威脅信件，這一直也是我們擔心的事」！他也有感而發po文「我們社會上任何觀點，從支持到反對，都像是一片光譜，大多數人站在光譜的偏中間，少數人會是光譜的兩端，更少數人會有一些特殊的心理狀態，我們稱為偏執，會站在光譜的兩個極端，這些偏執的人常常會以自己為道德的捍衛者，去攻擊別人，認為他人是不道德的，只是這種攻擊的手段是訴諸謾罵還是轉為暴力」。

他提醒高中生在討論過程，常常也有些言論最容易惹來這些人，但同學們常常用我沒有錯、我的邏輯是正確的，一直想要壓制或是說服這些偏執的人，但這是毫無用處的，除非他們違法才能讓公權力介入，大家真的要能辨識這些討論是否會具有意義才持續，否則應該要抽離。

當這些偏執者用恐嚇的言辭或是暴力介入社會議題討論時，就必須讓公權力介入保護學生的時候，他非常感謝和佩服建中校方馬上採取的行動，也期待社會大眾，不要將焦點常常放在處罰哪些人身上，而是將焦點放在如何建構一個更安全的社會系統上，處罰的事都該交給司法或是負責的政府機關行政處理。

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