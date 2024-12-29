台北跨年交管資訊一次看 回家從綠線2站搭捷運免費又省時

2025年1月1日0時至6時，自綠線（松山新店線）南京三民站和小巨蛋站搭捷運，不限目的地當趟車資免費。（台北市政府提供）

2024/12/29 18:57

〔記者林承鴻／台北報導〕迎接2025年，台北市今年除府前跨年晚會，當晚大巨蛋也舉辦阿妹演唱會，預估周邊人潮將突破20萬人。跨年當日信義區實施3階段交通管制，車輛自19時至20時，實施只出不進；20時起禁止車輛進出。台北捷運連續42小時營運不收班，元旦0時至6時，自綠線南京三民站和小巨蛋站搭捷運，不限目的地當趟車資免費，民眾可多加利用，避開藍線及紅線人潮。

元旦0時至6時 綠線2站搭捷運免費

往年跨年散場，市政府站、國父紀念館站、台北101站都需要排隊等候進站，台北捷運公司呼籲民眾不如散步20分鐘或於大巨蛋光復南路側搭免費接駁車前往綠線車站搭車。1月1日0時至6時，只要持悠遊卡、一卡通及icash，自南京三民站、台北小巨蛋站搭捷運，享不限里程車資免費；使用單程票可到自動售票機前的專屬服務櫃檯，免費領取單程票搭乘。

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阿妹演唱會 周邊販售至凌晨1點半

交通局表示，將優先疏散行人，接著才會放行車輛，呼籲民眾多利用大眾運輸。為分散離場人潮，大巨蛋演唱會結束後，周邊商品販賣將持續至凌晨一點半，採分時分區離場；大巨蛋Gate 6和Gate 7將封閉，連接國父紀念館地下通道也將比照捷運市政府站地下連通道管制封閉，引導人潮往上至地面層。

3+1線散場接駁公車 巡迴疏運

今年跨年除原有往忠孝新生、公館／六張犁、木柵／景美之3線接駁車，新闢一條自大巨蛋光復南路側發車，開往捷運南京三民站的免費接駁車，分散搭乘捷運人潮；跨年夜至元旦凌晨3時，綠線平均班距5至8分鐘；台北捷運也將分別在市政府站和國父紀念館站加發空車，並視人潮加密班距。

17時起 管制區禁止路邊停車

為暢通行走空間，31日17時起，管制區路邊汽機車停車格禁止停車；另光復南路以西、捷運忠孝敦化站以東範圍之忠孝東路兩側人行道均禁停機車。22時起，府前廣場、松壽廣場、信義廣場 、仁愛路四段496巷等4處停車場實施出場管制，當日信義區周邊停車場費率將增加。

信義區周邊YouBike站 17時起陸續暫停借還車

考量人潮安全，管制區內禁止騎乘自行車，YouBike配合分階段管制。17時起，光復南路、忠孝東路、信義路、松仁路、松智路及周邊範圍內55個站點陸續暫停營運，並自元旦3時起，恢復正常營運。公車配合各階段交通管制調整改道，預估將有55線公車改道。

台北市跨年有3+1線散場接駁公車，往忠孝新生、公館／六張犁、木柵／景美之3線接駁車，依現行分段方式收費，沿路可於既有公車站位下車。大巨蛋光復南路側開往南京三民站接駁車載滿即發車，免費搭乘。（台北市政府提供）

12月31日台北市信義區管制區內YouBike配合分階段管制，17時起，光復南路、忠孝東路、信義路、松仁路、松智路及周邊範圍內55個站點陸續暫停營運，並自元旦3時起，恢復正常營運。（台北市政府提供）

12月31日台北市信義區實施3階段交通管制，車輛自19時至20時，實施只出不進；20時起禁止車輛進出。（台北市政府提供）

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