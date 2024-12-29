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    爆3千萬交保金9小時才籌到 張啓楷：柯文哲毫無逃亡動機、手段

    民眾黨中央委員、立委張啓楷。（資料照）

    民眾黨中央委員、立委張啓楷。（資料照）

    2024/12/29 12:54

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等弊案26日以3千萬重金交保，高院今撤銷交保裁定，民眾黨中央緊急應變小組上午緊急召開會議，中央委員兼民眾黨立委張啓楷直言，3千萬交保金是黨公職花近9小時才籌到，柯毫無逃亡的動機跟手段，相信柯主席能再度抬頭挺胸走出地院。

    張啓楷指出，高院發回更裁的其中的理由是「柯文哲可能有逃亡之虞」，但柯在接押庭上已清楚表態，他是民眾黨的黨主席，絕不會逃亡，甚至連說兩次如果他跑了民眾黨就垮了；況且，從客觀事實來看，全台灣都認識柯文哲，柯不只沒有逃亡的動機，也沒有逃亡的手段方法。

    另，高院更裁提到保證金是否有拘束力，張啓楷認為，3000萬元已經是柯文哲家中的沉重的負擔，當天聽到這個數字時，很多人心情都很沉重，聯絡陳佩琪才得知他們家根本沒這筆錢，「我們不像前桃園市長鄭文燦，是靠黨公職耗費近9個小時去籌錢。」

    張啓楷提及，這4個月押人取供，是北檢鋪天蓋地的趕盡殺絕，從起訴書的內容來看，該有的證據不是都有了，哪有滅證、串供問題？相信到了台北地院進一步開庭，柯文哲可以再度抬頭挺胸走出地院，機會非常大。

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