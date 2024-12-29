檢抗告成功高院撤銷柯文哲交保 北院今下午3時重開羈押庭

台北地檢署不服前北市長柯文哲4人獲交保，提起抗告成功，高院今裁定4人均撤銷原裁定，發回北院更裁，北市警方為防止滋事情事，上午已派員架起安全柵欄。（記者楊國文攝）

2024/12/29 12:28

首次上稿12:07

更新時間12:28（新增下午3時重開羈押庭）

〔記者楊國文／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城容積率弊案、政治獻金假帳案，26日依貪污等罪起訴前北市長、民眾黨主席柯文哲等11人，但台北地院移審庭裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京等5名在押被告均交保，北檢除認罪的前北市副市長彭振聲外，火速對柯等4人提出抗告，結果檢方抗告成功，高等法院認定柯等4人均罪嫌重大，有逃亡之虞，今上午9時撤銷北院原裁定，發回更裁，北院定下午3時重開羈押庭，已通知柯等4人和辯護律師出庭。

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台北地院重開羈押庭將由原羈押庭審理，訂今天下午3點開庭，由江俊彥審判長在第7法庭訊問柯文哲，許芳瑜法官在第一法庭訊問應曉葳、沈慶京，楊世賢法官在第17法庭訊問李文宗。

北市警方為防止有滋事情事，上午已派員在北院前架起安全柵欄。

法界認為，依據高院撤發回更裁的四大理由，已明白指出北院原裁定不當，相當程度增加柯文哲4人在更裁庭遭羈押的可能性，或者，更裁庭至少會增加防止柯等人逃亡的措施，例如要求柯文哲、沈慶京、應曉薇和李文宗4人須配戴電子腳鐐、定期向轄區警方報到等規定。

高等法院合議庭審判長王屏夏、受命法官潘怡華、陪席法官楊明佳審理後認為，柯文哲、李文宗均涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄、圖利及刑法公益侵占、背信等罪，沈慶京涉犯貪污治罪條例圖利、違背職務行賄等罪，應曉薇涉犯違背職務收賄及洗錢等罪，且4人均罪嫌重大，屬最輕本刑5年以上徒刑重罪，且均有逃亡、勾串共犯或證人之虞。

合議庭以四大理由指出北院裁定不當，包括北院原裁定未敘明柯等4人，何以無羈押必要性，也未具體說明，為何具保等手段即可防止4人逃亡，理由實屬不備。

此外，高院認為，北院諭知柯等4人具保金額，與造成法益侵害及犯罪所得金額是否相當、足以形成相當拘束力？均未妥適說明。

高院特別指出，應曉薇除中華民國護照外，尚持有加拿大護照，北院原裁定漏未審酌此項攸關逃亡與否的重要事實，實有不當。

台北地檢署不服前北市長柯文哲4人獲交保，提起抗告成功，高院今裁定4人均撤銷原裁定，發回北院更裁，北市警方為防止滋事情事，上午已派員架起安全柵欄。（記者楊國文攝）

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