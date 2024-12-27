應曉薇籌到1500萬元交保 淚崩哭喊「我沒有做錯事」

應曉薇步出法院時大哭。（記者廖振輝攝）

2024/12/27 18:35

〔記者張文川／台北報導〕國民黨台北市議員應曉薇涉收受威京集團主席沈慶京5250萬元賄款，屢次為京華城案陳情，與時任台北市長柯文哲開「便當會」，傳訊息施壓市府公務員，台北地檢署昨天起訴她求刑16年半，台北地院今天凌晨裁定1500萬元交保。今天下午4點左右辦保完畢，是5名被告中最晚辦畢離開者，應曉薇步出法院時面對大批媒體放聲哭喊，「我沒有做錯事、我沒有貪污」，親友見她情緒激動，拉著她上車離開法院。

今天下午傳出應曉薇疑似有兩本護照，以致辦保時程晚於其他4名被告，直到4點左右才辦畢獲釋。對此，北院說，辦保延宕的主要原因是辦理限制住居、出境、出海「三限」的時程延宕所致，法官已另行排定下週二（31日）召開訊問庭，護照問題尚須經過調查確認，目前北院尚無從證明此事。

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應曉薇昨晚在移審庭時激動地說，她到台中買機票只是要出國，並沒有要逃亡之意，她沒有犯罪、貪污，情緒激動不代表犯後態度不佳；羈押這4個月她不見天日，她覺得很委屈，強調只是協助民眾向市府陳情，並未施壓公務員。

至於被控收賄部分，應曉薇說，她跟沈慶京認識30多年，對方捐給5個協會共4500萬元，無涉貪污，她不是協會負責人，與柯文哲也不熟，更未帶沈慶京去與柯文哲見面，也沒傳訊息到市長室或劉秀玲施壓，要求當面對質，她願意測謊，「如果我有傳訊息，我就辭掉市議員」。

應曉薇哭喊「我沒有做錯事、我沒有貪污」。（記者方賓照攝）

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