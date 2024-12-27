高教117大限逼近 教團建議看學校財務指標

私校工會理事長吳忠春表示，開拓更多如外籍生的生源，是學校永續經營比較好的招生方向。（私校工會提供）

2024/12/27 16:44

〔記者林曉雲／台北報導〕「117大限」大學新生只剩15.7萬人，教育部今（27）日公布113學年大專校院新生註冊率，有9校低於60％「淹水線」，112學年也有3所私校可用資金是負數。教育團體及學者專家今分析，私立大專校院近年靠「寄存名額」提高註冊率，但有不少學校加強招收外籍生「開拓生源」，只是少子化導致學生減少的趨勢無法抵擋，今年招生狀況雖稍微回升，但往後幾年恐會繼續下跌，建議可多關注大學的「財務指標」，避免誤踩地雷。

教育部今（27）日公告大專校院「113學年新生註冊率」及112學年「財務狀況」。私校工會理事長吳忠春表示，大部分學校的招生狀況比去年好，但預估是今年稍微緩和，新生人數仍會降至16、17萬人，評估明年和後年仍會繼續下跌，而大學可以把招生名額寄存在教育部，寄存名額可減少招生名額的分母，註冊率隨之提升，不過，不少學校努力招收外籍生，約可增加10%，近年如印尼、越南、菲律賓等國學生是不少私校的招生對象，印度學生亦大增，開拓更多生源是學校永續經營比較好的招生方向。

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升學輔導平台、大學問執行長魏佳卉表示，更重要的觀察指標是學校的財務狀況，新生註冊率低於6成的學校以「非都會區、技職體系學校」為主，針對大專校院生源分布及科系專業，教育部宜提出長期策略，如仍強調「招生大學自主」恐會讓大學「自生自滅」。

前靜宜大學校長陳振貴表示，教育部公布大學的新生註冊率，對大學是很重要且很敏感的事，只剩下4年就到117年學生人數劇減之大限，有些學校很緊張，大學能否永續存活，一方面要看註冊率即學雜費收入（應把所有外加名額列計），另也要看各校董事會的財力與可用資金及學雜費以外的推廣、財務與募款等收入的多寡。

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