邀萬里學弟妹訪總統府 賴清德：偏鄉挑戰大、志氣更大

總統賴清德今邀請萬里國中小師生參觀總統府並送上耶誕禮物，他勉勵孩子們，萬里雖然資源較少，偏鄉挑戰大，我們志氣更大。（總統府提供）

2024/12/23 19:07

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今邀請萬里國中小師生參觀總統府並送上耶誕禮物，他勉勵孩子們，萬里雖然資源較少，偏鄉挑戰大，我們志氣更大，只要努力都能圓夢，並向大家介紹「人民才是國家的主人，總統府產權不是總統，是你們大家的」，要請大家盡情參觀，最後也在學弟妹們簇擁下大合影，氣氛相當溫馨。

賴清德指出，萬里雖然相對鄉下、資源比較少，但偏鄉挑戰大，「我們志氣更大」，相信大家只要努力都能圓夢，大家雖然可能是第一次進入總統府，但「人民才是國家的主人，總統府產權不是總統，是你們大家的」，請大家盡情參觀展覽，祝福大家聖誕快樂、新年快樂。賴也在學弟妹們簇擁包圍下大合影留念，氣氛溫馨。

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賴清德表示，可以在總統府邀請大家，感到非常高興，看到許多學生穿著短袖短褲，賴也親切詢問提醒「有些同學穿短褲短袖，都不會冷」、「要把衣服穿上」。隨後，賴送上聖誕禮物，包括鉑金琉璃吊飾，祝福大家平平安安、萬事如意；以及總統府保溫瓶，幽默表示「保溫學長學弟妹的感情」。

一位萬里國中學生分享第一次見到賴總統，是在他時任副總統時期回萬里參加活動，興奮表示「我有他的簽名，還有他的書」；合影結束後，還有學生開玩笑稱「剛跟他（總統）拍手、握手，我手不會洗了」，也透露剛剛當面稱讚總統很帥，總統看到他穿短袖短褲，則溫暖關心「你不會冷喔！」

另一位萬里國中學生表示，今年8月他曾在一場活動上表演現代舞，當時總統正是台下觀眾之一，「總統他就坐在中間，一直看，真的坐著一直看」，笑稱總統專注看表演，讓身為表演者的他相當緊張，「我去比賽、去表演都沒有這麼緊張過」。學生們還興奮表示，「學長當上總統，讓我感覺也沾上一點光榮，很榮幸」，另一位同學也說，「我覺得蠻光榮，路上看到的人都會說，你們學長是賴清德」，笑稱希望他繼續做下去。

總統賴清德今邀請萬里國中小師生參觀總統府並送上耶誕禮物，他勉勵孩子們，萬里雖然資源較少，偏鄉挑戰大，我們志氣更大。（總統府提供）

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