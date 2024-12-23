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    籲卓榮泰拒絕副署憲訴法修正案 楊曜：藍白立委可倒閣全面改選

    立委楊曜（右二）對於立院三讀通過修正憲訴法部分條文，建議行政院長卓榮泰不要副署法案。（記者劉禹慶攝）

    立委楊曜（右二）對於立院三讀通過修正憲訴法部分條文，建議行政院長卓榮泰不要副署法案。（記者劉禹慶攝）

    2024/12/23 16:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕立法院20日三讀修正通過憲訴法部分條文，民進黨立委楊曜認為如果違憲不能審查，行政院長卓榮泰應拒絕副署法案，藍白在野黨立委可以倒閣，總統賴清德解散國會，讓立委全面改選。楊曜指出，權力分立是民主制衡的基石，不容破壞。

    楊曜表示，憲法法庭是人民在依法定程序用盡審級救濟，而權益仍未獲得保障的終極途徑。更是審查立法者制定法律是否遵從憲法原則、保障人權的守護基石。政治競爭是民主的體現，政黨之間對於財政劃分、國土計劃、社福交通，乃至各項預算是否妥當？常有不同立場與主張，也是民主制度的必然結果。但是所有的政黨競爭與政治運作都必須在憲法的基礎上進行。任何破壞權力分立制度的政黨運作，都必須受到譴責！

    20日立法院通過的憲法訴訟法修正，目的就是讓憲法法庭無法組成，有關保障人民終極權益的制度形同具文。明（24）日大法官同意權投票的結果，若造成憲法法庭無法運作，楊曜呼籲行政院長卓榮泰，不要副署憲法訴訟法修正案，也請國民黨、民眾黨立委發起倒閣案，同時解散國會，讓民意重新檢視各政黨及立委在過去一年的表現，讓新民意組成能捍衛台灣人民的國會！

    楊曜進一步強調，這2年憲法法庭受理人民法律違憲侵害基本權的案件數為6444件。

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