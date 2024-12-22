台師大運用AI助英語適性閱讀 每週讀1本書測驗提升26分

台師大研發出SRE英語適性閱讀平台，運用人工智慧技術精準分級讀本，並首次舉辦「SRE英語適性閱讀比賽」。（台師大提供）

2024/12/22 21:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕為協助政府落實雙語計畫，提升台灣學生的英語閱讀能力，台師大研發出SRE英語適性閱讀平台，運用人工智慧技術精準分級讀本，幫助學生進行適性閱讀。經研究，每週平均閱讀1本書的學生，在平台的測驗中成績進步達26.5分。

該平台以台灣中小學課綱及多家出版社的教科書為基準進行讀本難度分級，台師大研發團隊表示，期望透過精準的分級技術，讓學生能夠從適合自身能力的書籍中，獲得閱讀樂趣與成就感，進一步養成英語閱讀習慣，開拓閱讀視野，最終達到提升英語閱讀能力的目標。

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團隊提到，平台除了提供能力測驗外，能根據學生的測驗結果，自動推薦適合其能力的書籍。學生除了能透過平台進行閱讀，還可以利用有聲書與文本朗讀糾錯功能，提升聽力與口說能力。平台亦設計遊戲化的獎勵機制，鼓勵學生自主學習，並自動生成學習歷程檔案，協助追蹤學習成果。

而為推廣使用SRE平台，台師大也首次舉辦「SRE英語適性閱讀比賽」，共有74名中小學生獲獎，另有台北市溪口國小、文昌國小等2所學校，以及台北市景興國中張家蒨、西園國小蕭婷方2名教師獲頒閱讀推動績優獎。

溪口國小林同學在比賽期間於平台上閱讀150本書，後測成績較前測進步近400分；西園國小陳同學則閱讀了154本書，後測成績較前測進步160分，2人同獲得「樂在閱讀獎」、「閱讀進步獎」和「閱讀菁英獎」肯定。

台師大副校長宋曜廷表示，過去是「苦讀」，現在是「樂讀」，開發SRE英語適性閱讀平台，就是希望孩子學習時更有樂趣也更有成就感。語言學習要靠累積，SRE引導學生去做、去累積，積少成多自然就會看到成果。

台師大教授胡翠君說明，競賽共有台北市17所中小學參加，總計2626名學生投入比賽，累計閱讀超過2萬7000本書，平均每位學生閱讀超過16本書。而當中每週平均閱讀1本書的學生，平均後測成績進步了26.5分。後續將推廣平台至更多學校，盼助更多學生提升英語閱讀能力。

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