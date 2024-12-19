票價不變！北市公車運價調漲7.8％ 駕駛加薪8000元

台北市議會交通委員會19日通過公車運價調整，漲幅約7.8%，不過票價不變。（資料照）

2024/12/19 18:49

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市議會交通委員會今（19日）通過公車運價調整，漲幅約7.8%，不過票價不變，票價與運價差額由市府編列預算補貼，預估增加7.3億元預算。公共運輸處表示，運價調整後，公車駕駛將加薪8000元、修車人員6000元、業務及管理人員4000元。此次運價調漲經議會大會通過後，雙北市將併同公告實施。

台北市公車票價長年維持15元，此次運價調漲不會影響票價。台北市公共運輸處處長李昆振表示，此次運價調整最大宗旨是為員工調薪，駕駛長平均薪水將從6萬2000多元提升為7萬6000多元，駕駛加班費也會增為每月7647元，希望能解決嚴重缺員狀況。

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李昆振表示，運價調漲除反映業者成本，公運處同步要求公車業者提升乘客服務品質並提升軟硬體設施，包含加速ADAS先進輔助駕駛設備裝設，及主動式車門感測安全系統等；保障駕駛權益部分，則要求改善場站休息環境，並檢討薪資結構。

公車公會總幹事李建文表示，公會承諾會改善員工勞動條件及工作環境，調整薪資結構方面，明年駕駛長底薪將至少調整到最低工資2萬8590元。將改善脫班、過站不停，明年也將全面更新驗票機，並加速車輛汰舊換新成電動公車。公會將成立公車學院，過年前會召開學者專家座談會，擬定短中長程目標，年後陸續執行，先從統一招訓新進駕駛及違規駕駛統一回訓開始。

台北市議會交通委員會今天通過的公車運價調整，由原23.4704元調整為25.3111元，增加1.8407元，漲幅約7.8%。李昆振表示，按照此次調漲1.8407元計算，若調漲票價，全票每段次要調到17塊、學生軍警要調到14塊，孩童要調到9塊，但即便如此，市府支出仍要增加近3億，公運處認為應維持鼓勵使用大眾運輸，因此未調整票價。

此外，雖電動公車佔比達到50%時才會分成2套運價，但此次運價調整也將電動公車充電成本納入燃料成本計算，油價基期由每公升26.95元調整為27.4元；因應明年更新QR碼驗票機及增加之軟體更新成本，也同步納入考量。

台北市議會交通委員會19日通過公車運價調整，漲幅約7.8%，不過票價不變。（圖截自台北市議會網站）

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