台北信義區跨年3階段交管 YouBike下午5點陸續暫停借還車

12月31日跨年夜台北市信義區三階段交通管制。（圖由台北市交通局提供）

2024/12/19 15:39

〔記者林承鴻／台北報導〕迎接2025年，台北市今年除府前跨年晚會，大巨蛋也首度舉辦阿妹跨年場演唱會，交通局預估周邊人潮將突破20萬人，今（19日）公布當日信義區3階段交通管制。車輛自晚上7到8點起，實施只出不進；晚上8點到10點，開始禁止車輛進出。YouBike自下午5點起，信義區周邊站點陸續暫停借還車。公車配合各階段交通管制調整改道，預估將有55線公車改道。

晚上7點開始 信義區3階段交管

第1階段（12月31日19至20時）

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管制松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域，車輛只出不進。

第2階段（12月31日20至22時）

納入逸仙路（忠孝東─仁愛）及仁愛路（光復南─逸仙），禁止車輛進出。

第3階段（12月31日22時至1月1日3時）

管制忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路（松德─松仁、莊敬─基隆、基隆─光復南路北側慢車道）、松仁路、莊敬路、光復南路（忠孝東─仁愛）及忠孝東路（光復南─松信）所圍區域，禁止車輛進出。

早上9點起 部分路段禁止停車

12月31日上午9點至1月1日凌晨3點，忠孝東路四段（光復南路至敦化南路一段）人行道上機車停車區、光復南路以東、忠孝東路以南、忠孝東路五段236巷、松德路、松仁路以西，信義路、莊敬路以北所圍區域禁止停車。

12月31日晚上5點起，管制區路邊汽機車停車格禁止停車。

12月31日晚上6點起，大巨蛋地下停車場禁止進入，車輛僅可由菸廠路駛離。

12月31日晚上7點起，停放於管制區域內停車場之車輛僅可離場。

12月31日晚上8點起，府前廣場、松壽廣場、信義廣場 （松廉路出口）、仁愛路四段496巷等4處停車場；晚上10點起信義廣場 （信義路出口）、忠信公園、興雅國中、信義三張里、災害應變中心、信義國小、松山高中等7處地下停車場出入口，實施出場管制。

另為配合散場接駁公車之行駛及車流疏散，包括松德路（信義路─虎林街）、光復南路（信義路四段-光復南路561號）東側停車格、仁愛路四段（369號~387號）、仁愛路四段（敦化至延吉街口）、基隆路（基隆路二段22號-「吳興街口站」西側候車亭）、延吉街（市民大道-信義路）、松信路（松隆路-忠孝東路）、忠孝東路五段236巷、松德路168巷、忠孝東路7段（興中路-忠孝東路7段487巷）及忠孝東路四段（光復南路至敦化南路一段）人行道上機車停車區等11處，亦實施路邊禁止停車管制。

信義區周邊YouBike站 下午5點起陸續暫停借還車

考量人潮安全，管制區內禁止騎乘自行車，YouBike配合分階段管制。

12月31日下午5點起，信義區周邊33站暫停營運。

12月31日晚上7點起，增加光復南菸廠路口等22站，共55個站暫停營運。

1月1日凌晨3點起，恢復正常營運。

管制期間導引停車場站為富台公園、松山家商、龍門廣場、捷運大安站2號及4號出口、台北醫學大學，共6站。

3+1線散場接駁公車 巡迴疏運

1號線：往捷運忠孝新生站，仁愛路／延吉街口搭乘。

2號線：往捷運公館站／六張犁站，基隆路2段/信義路4段450巷口，「吳興街口」站搭乘。

3號線：往木柵、景美、深坑，松德路／信義路口搭乘。

大巨蛋免費接駁車：往捷運南京三民站，光復南路搭乘。

1到3號線自1月1日0點至1點30分以巡迴方式疏運，依現行分段方式收費，沿路可於既有公車站位下車。大巨蛋接駁車自1月1日0點至2點載滿即發車，免費搭乘。

12月31日台北市信義區周邊路邊停車管制資訊。（圖由台北市停車管理工程處提供）

張惠妹演唱會及台北市跨年活動期間，周邊停車場費率調整。（圖由台北市停車管理工程處提供）

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