雙城論壇》上海設宴獨漏民進黨 議員陳宥丞：北市府也有責任

民眾黨議員陳宥丞。（記者楊心慧攝）

2024/12/17 15:09

〔記者楊心慧／台北報導〕爭議不斷的台北上海「雙城論壇」今在晶華酒店登場，上海團昨午抵台，台北市長蔣萬安昨晚設宴款待，今上海方設宴回請，卻獨漏民進黨議員。民眾黨議員陳宥丞表示，上海副市長華源午宴致詞時曾說兩岸間要搭起彩虹的橋樑，但今天彩虹的橋樑少了綠色，就是少了一味，也就少了上海雙城論壇本應舉辦的實質意義，台北市政府也有一定的責任。

陳宥丞指出，雖然他今天市代表民眾黨議員的身分出席上海雙城論壇的午宴，但這塊民主、自由的土地就是應要包容不同的聲音，這才是最寶貴、最需要守護的價值；他認為上海雙城論壇絕不是流於形式的取暖大會，而是要有真正的在實施市政層面的交流，或是政治意義上的對話空間，雖然他跟民進黨的黨派不同，但認為沒邀請民進黨方就是不對。

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陳宥丞說，蔣市長回覆說這是上海方的回請午宴，他認為非常可惜，過去前市長柯文哲市府在執政時，不僅把藍綠、白的議員、不分黨派議員，都共同邀請與會雙城論壇，且甚至將民進黨的議員隨團到上海做市政參訪，也就是說，不管今天誰主辦這件事，只是想不想做、願不願意做而已，不要因為沒邀請，就把相關責任一昧的讓對岸承擔，台北市政府也有一定的責任。

陳宥丞強調，台灣社會的標籤已嫌多，今天看到不同黨派的人，無論是陳抗或是在飯店內穿玩偶裝對上海方做抗議示威，個人認為這就是台灣民主價值的展現，也應要對岸知道說，這就是民主的正常現象，對於這些貼標籤的行為，他認為就一笑置之，大家都知道我們沒有人不愛這塊土地，沒人會傷害這塊土地，這才是我們很有底氣的事。

陳宥丞替台商帶來了陳情書，內容不方便則透露，他表示台商拜託來午宴時交給對岸台辦，希望將他們在中國遇到的一些問題，透過官方交流管道提供給對岸，盼能有效的解決問題，他認為這就是上海雙城論壇的目的。

陳宥丞進一步指出，台商認為交流不要只是流於會長、高階管理人或是領導等，彼此間的形式座談，而是能真正的對接，處理人民在意的事，甚至他們也希望跟中央喊話，兩岸間是不是能夠盡快開放所謂的國旅，不該用鎖國的政策面對所有的事；台商所提的陳情都是民生相關的事，台辦也願意帶回去處理，這才是上海雙城論壇的意義跟目的，解決人民的問題。

至於上海方竟給台胞手冊，陳宥丞認為，如果我們能夠接受不同的聲音，在台灣對上海方陳抗，當然也理解上海方希望對台胞有些溫馨提醒，但以他的立場而言，我們要有相對的信心跟對於民主要有非常十足的把握，我們不會因看了陸劇、用了淘寶而變成對岸的主權意識下的禁錮者，也不會因手冊就成為中共同路人，要對台灣這塊土地有信心。

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