失智老婦貓空鵝角格山走失 警消尋獲接力救援下山

文山一分局與消防及義消協力，成功將老婦救出，送往醫院後奇蹟般生還。 （記者鄭景議翻攝）

2024/12/17 15:11

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市一名失智老婦，不明原因自行走上貓空鵝角格山，獨自在寒冷且下雨的山頂度過了一晚，被山友發現後報警，文山一警分局與消防及義消協力，成功將老婦救出，送往醫院後奇蹟般生還。

據了解，文山第一分局指南派出所14日接獲報案，稱鵝角格山上有一名需待救援老嫗，深怕錯失救援黃金期，立即決定攀登山頂，經過艱難的跋涉後，警員眼尖馬上認出老婦是協尋的失蹤人口，隨即通知轄區派出所聯絡她的家人。

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老婦被發現時全身癱軟，體力透支且有失溫狀況，所幸山友給予鹽糖及飲水，並先用雨衣將其覆蓋保暖，在等待救護人員趕來時，警員擔心她若進入深度睡眠可能無法再醒來，頻頻呼喊老婦，使其能保持清醒。

救護隊員趕到時，因老婦全身無力，無法以背負方式下山，警方與救護隊員評估決定將其放上擔架，以人力抬下山；由於山路崎嶇，雨水加劇行走難度，警方與救護人員協力搬運救護器材抬著老婦下山，沿途拉登山的輔助繩，步步為營。

幸虧過程中，貓空山區著名餐廳阿義師及許多店家年輕老闆，皆是義消隊員，聽聞有山友受困，隨即趕赴現場加入援助，與警消共同努力，將老婦安全運送至山腳；整個救援行動持續超過一個小時，最後順利將她安全送往醫院。

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