黃國昌首次聽到「眾城公司」 鏡週刊：黨內資歷淺「實屬正常」

民眾黨立院黨團總召黃國昌（記者王藝菘攝）

2024/12/17 15:02

〔記者李文馨／台北報導〕針對週刊爆料，民眾黨主席柯文哲執行「屯田計畫」，成立眾城公司目標募集20億元資金，民眾黨團總召黃國昌對此回應，首次聽到眾城公司，呼籲汙衊指控的人應提出證據。對此，鏡週刊回應，黃國昌加入民眾黨資歷尚淺，柯文哲萌發「屯田計畫」之時，尚在時代力量，連黨籍都還沒有，遑論躋身核心，不知其所以然實屬正常。

黃國昌上午受訪表示，自己是第一次聽到「眾城公司」，不要連眾城公司和民眾黨的關係這種基本的問題都無法回答，就想要「往民眾黨『潑髒水』，配合台北地檢署『羅織罪名』嗎？請問邢泰釗（檢察總長），『你還在睡』」？民眾黨也透過聲明表示，從未介入該公司運作，週刊所述內容通篇臆測，沒有具體實證，根本望文生義；並指鏡週刊看到一間公司就說一堆鬼話，淪台灣社會負面教材。

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鏡週刊聲明表示，黃國昌加入民眾黨資歷尚淺，柯文哲萌發「屯田計畫」之時，尚在時代力量，連黨籍都還沒有，遑論躋身核心，不知其所以然實屬正常，但不知道的事不代表沒有發生，民眾黨創黨黨員朱蕙蓉在廣播節目訪談時，已證實本刊報導內容與她遭北檢約談情節相符，證明本刊報導有所本。反而是黃國昌不知詳情就輕率妄加評論，才是羅織罪名。

鏡週刊指出，至於民眾黨強調與眾城公司毫無關係，也未介入運作，既無關係也未介入何需急著替無任何關係的公司澄清？明顯此地無銀三百兩。試問民眾黨桃園服務處曾試辦全台首個「屯田計畫」，該處當時在一樓成立「雪球咖啡」並舉辦才藝教學活動，並對外宣稱要自行籌措選舉經費。

鏡週刊提到，大選後，柯文哲受訪曾透露要在新北林口、台中北屯、高雄左營等3地開設「小草咖啡廳」，柯文哲的太太陳佩琪更在臉書自爆，為了開設小草咖啡廳，用別人名義開公司，更可印證「屯田計畫」不僅存在，更已運作多年，計畫中的「眾城」公司至今存續，難道這些擺在眼前曾經發生過的事實，「民眾黨都忘記了嗎？還是在裝睡？」

鏡週刊強調，揭弊為媒體天職，本刊歷次報導柯文哲所涉弊案均獲證實為真，反觀民眾黨面對黨主席涉弊不思反省，完全把「清廉、勤政、愛民、愛鄉土」創黨理念拋到九霄雲外，看到柯文哲想走國民黨老路成立木可、眾城等黨營事業遭本刊踢爆，竟以「鬼話」等情緒性字眼攻擊本刊，流於膝射反應辱罵，以鬼話形容被證實的報導，睜眼說瞎話的行徑令人難以苟同。

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