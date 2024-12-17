卓榮泰：今年健保點值保障1點0.9元 挹注336億元健全財務

行政院長卓榮泰宣布，明年將挹注公務預算健保，穩健財務。（記者董冠怡攝）

2024/12/17 14:36

〔記者董冠怡／新北報導〕行政院長卓榮泰今天偕同衛福部長邱泰源等人前往衛生福利部台北醫院視察，並且宣布3大原則保障今年健保點值，包括優先補助COVID-19、類流感疫情增額費用（與2019年同期相比）；分區點值未達0.9者一律補足；分區點值超過0.9者，依照補足不到0.9元的百分比再補上去，不要讓醫療人員的付出有所打折，同時鼓勵表現良好者變得更好，獲得賴總統支持，將會盡快簽核。

卓榮泰表示，過去30年，國人受到健保制度的保障，如今是國人要回頭保障健保制度的時代，從SARS到COVID-19，台灣因擁有強大醫療資源、公衛體系，以及大量醫人員站在第一線，勇敢付出保障國人健康，也讓世界對於台灣的防疫成效寡目相看。

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卓榮泰指出，因應這些突如其來、像是COVID-19或類流感等的議題，必須進行緊急必要處置，但相關處置在當時來看，對健保制度造成了成本計算上有所不足的情形，其中，是COVID-19或類流感疫情都已在掌握中，現在要回頭去看，政府如何面對過去讓醫界承擔的責任，因此中央擬出點值補助機制，但大家也都在想說，1點等於1元能否執行，然而，若1點等於1元，將對健保總額造成很大挑戰，但是衛福部、國會一直希望能在點值上持續精進，完全合理也是應該。

卓榮泰提及，考慮到總額制度的存在是健保的特色，也是未來讓大家財務健全、不可破壞的機制，在此理論基礎下，「我們盡量提高健保點值補助」，將以公務預算挹注撥補，「今年我們也會持續提出這些額外的撥補」，至於各方討論意見、計算很多，歷經相關單位討論，「我們認為在總額精神下，要如何鼓勵、維持良好管理風氣，讓各醫院做好管理、增加效率，好的管理應該得到獎勵、不足者填補至基本點值」。

卓榮泰說，綜整各界意見後向賴總統報告並提出分析，總統非常支持行政院現在的想法，3個原則包含優先補助COVID-19、類流感案件，相較於108年同期所增加的費用，先補足這部份，不要讓大家因為當時的計算，把健保切了一大塊；經過相關計算後，對於整體點值，或許還不到0.9，政府將用公務預算補到0.9，「今年一定補到0.9，明年我們還要努力」。

卓榮泰表示，第三，按照這樣的計算方式，分區不到0.9者補足之後，將出現定額百分比，其他分區已達0.9者，就會依照補足不到0.9的百分比，再把它補上去，讓大家更好。賴總統也肯定醫護人員在過去這麼幾年下來，站在防疫跟公共衛生的第一線，為國人付出且犧牲很多、任勞任怨，中央有聽見各地的呼聲，但是所有醫護人員跟公協會、理事會，在提出要求時，一方面希望政府來多照顧的時候，轉身仍在照顧人民，是總統對所有醫護人員最大的肯定與感謝。

卓榮泰提到，明年編列181億元經費，將癌症新藥與罕病用藥跟醫護人員的政策，移出健保總額，由公務預算支出，以及155億元直接挹注健保基金收入，總計336億元健全保障健保財務。

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