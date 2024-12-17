單車騎士闖紅燈想逃跑 伸手對警呼巴掌被判拘役20日

蘇男騎單車闖紅燈還不願停車受檢。（記者王冠仁翻攝）

2024/12/17 14:29

〔記者王冠仁／台北報導〕蘇姓男子騎乘單車外出，在台北市一處路口闖紅燈，有巡邏員警經過目擊，示意他停車受檢；他雖然起先停下並報出身分證字號，但下一秒又跳上單車騎車逃逸。員警再次追上去，他忽然對員警呼巴掌，導致員警右臉嘴角受傷；員警追上前，同時也有熱心民眾幫忙攔阻他，他最終被警方逮捕。近日法院判處他拘役20天，警方也公布他當時的離譜畫面。

警方指出，這起案件發生在今年2月25日早上9時許，當時蘇姓男子騎乘單車行經台北市中華路二段與西藏路口時，為了搶快闖紅燈，當時中正二分局警備隊林姓員警巡邏經過，發現他闖紅燈，上前攔查。

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蘇雖然起先停車並報出自己的身分證字號，但他下一秒又跳上單車繼續騎車逃離。員警見狀追上去，追至西藏路、惠安街口時，他又企圖用單車衝撞員警，甚至還用左手揮掌攻擊員警右臉，導致員警嘴角受傷。

警方說，林員最後呼叫支援警力到場協助，同時也有熱心民眾攔下蘇男，警方最後順利逮捕林，將他依妨害公務罪嫌送辦。台北地院近來針對此案進行刑事簡易判決，蘇因為襲警被判處拘役20日。

熱心民眾協助警方攔下蘇男。（記者王冠仁翻攝）

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