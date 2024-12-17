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    3車駕駛輾斃泰籍移工卻不起訴 林國成控苗檢「制度性吃案」

    民眾黨立委林國成（右2）召開「荒唐苗檢，縱放酒駕、無照、肇逃犯！」記者會。（記者王藝菘攝）<h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

    民眾黨立委林國成（右2）召開「荒唐苗檢，縱放酒駕、無照、肇逃犯！」記者會。（記者王藝菘攝）

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    2024/12/17 14:16

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    泰籍移工殞命西濱3車駕駛獲不起訴 苗檢說明原因

    〔記者李文馨／台北報導〕一名泰籍移工去年7月晚間在苗栗竹南騎行自行車時，連遭3輛車撞輾致死，其中首輛駕駛酒駕，第3輛則是無照駕駛、肇事逃逸，但3人最後終以不起訴偵結，過程中泰國辦事處未接獲通報。對此，民眾黨立委林國成今（17日）指出，苗栗地檢署早於112年11月即以「不起訴」偵結本案，再議以「無告訴代理人」駁回，批評此為制度性吃案、縱放酒駕無照肇逃，丟臉丟到國外。

    林國成列舉6項程序瑕疵指出，第一，應送交通部公路總局鑑定機關之影證檔案計8項，實際卻只移送4項，讓鑑定單位誤認被害人夜間騎乘腳踏車未開啟燈光為主要肇責；第二，不起訴理由書中引用公路總局車輛行車事故鑑定覆議會鑑定意見，但該鑑定意見作成程序簡陋，未仔細分析，做成2種覆議鑑定意見，讓檢察官自行選擇，形同「結案自助餐」。

    第三，不起訴書多處切割犯罪事實，於第一車的酒駕陳男，以「無法確定被害人之死亡為第一車或第二車輾撞致死」不起訴；但於第二車吳男、第三車無照蔡女之不起訴理由，則為「無法排除被害人於第一次撞擊即已死亡」。

    第四，本件檢察官於不起訴書中，多次爰引無照肇逃蔡女說詞：「以為撞死狗」，直、間接傷害被害人人性尊嚴及遺屬對我國司法信任度，泰辦處於取得本件不起訴書後，實在難以向被害家屬轉譯此段貶損被害人人格之文字。

    第五，檢察官相驗屍體證明書之死亡原因，登載死因「酒後車禍」，致使保險公司無法辨識被害人究係「遭他人酒後駕車致死」或「酒後自撞」，遺屬至今無法申領強制責任險；第六，高檢署台中分署雖另發交苗栗地檢署要求再分案查明，然迄今仍無下文。

    泰國辦事處表示，希望來台灣工作的泰國移工，都能得到台灣法律的保護與公平對待；也希望日後台灣官方能通知泰辦處，協助被害移工或遺屬給予法律權益的維護，勿再發生因為沒有告訴代理人，刑事案件不起訴，縱放犯罪等相關情事，並呼籲官方文件，勿再使用不雅或不當的字眼形容被害人受害的經過。

    台灣跨國勞動力權益策進會理事長方浩鍵質疑，該案涉及過失致死、酒駕、肇逃，但卻沒有人受到刑事追訴；對於外國移工、外國人來台工作的保障顯然非常地不足，呼籲檢察官盡快釐清酒後車禍到底所指的是被害人還是其他人。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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