雙城論壇》宴請北市府喊兩岸一家親 華源：中國致力兩岸和平發展

雙城論壇上海代表團在君悅飯店舉辦答謝午宴，台北市副市長林奕華（左起）、上海市副市長華源、台北市議會議長戴錫欽出席。（記者陳逸寬攝）

2024/12/17 13:54

〔記者楊心慧／台北報導〕台北上海雙城論壇今（17）日在晶華酒店登場並順利結束，上海方中午則在君悅飯店宴請台北市政府，上海副市長華源說：「雙城論壇是和平之舟、親情之舟，長期以來大陸致力於兩岸和平發展、融合發展，並致力於尊重、關愛、造福台灣同胞，也正因如此，過往10多年間，雙城論壇從未間斷」，他強調相信在「兩岸一家親」的美好氛圍中，雙城論壇這座彩虹橋一定會更加絢麗。

上海方今中午在君悅飯店宴請台北市政府，由上海台辦副主任李驍東擔任主持人，上海市副市長華源、上海市副秘書長王為人、上海市交通委黨組主任于福林、台北市副市長林奕華、台北市議會議長戴錫欽、中華民國三三企業交流會理事長林伯豐、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、機械工業同會公會理事長莊大立及藍白議員、各局處首長等皆出席。

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華源致詞指出，上海和台北同為兩岸高度繁榮的璀璨明珠，當行車在台北街頭，景色掠過，與上海多為神似，實在備感親切，此行雖較短暫卻十分充實，並收穫滿滿，台北市在社會福利、市政建設、城市文化等方面的先進理念和創新實踐讓我們深受啟發，下午還要前往大巨蛋感受台北的人文活力，非常希望兩地能夠有更多的日常交流、進一步了解、厚植相互情誼。

華源說：「雙城論壇是和平之舟、親情之舟，長期以來大陸致力於兩岸和平發展、融合發展，並致力於尊重、關愛、造福台灣同胞，也正因如此，過往10多年間，雙城論壇從未間斷，兩地圍繞科技、文化、城建等各個領域一共簽署45項交流合作備忘錄，取得豐碩成果。」

華源強調，本次雙城論壇又簽署兩項交流合作備忘錄，他也宣布上海將積極推動上海居民赴台團隊遊，並希望能有更多台灣同胞到上海旅遊觀光，他堅信將增進兩市市民、乃至兩岸民眾的福祉，交流促進發展、合作共迎未來，相信在「兩岸一家親」的美好氛圍中，雙城論壇這座彩虹橋一定會更加絢麗，上海、台北兩地合作一定會更加富有成效。

華源表示，台商、台企是雙城合作的重要橋樑紐帶，多年來廣大台商、台企積極投資上海，資金、技術、人才富能上海發展，在座企業家都是商界翹楚，是雙城合作共贏的重要見證者，也是上海發展的重要參與者和推動者，期待大家繼續關注、投資、深耕上海，為上海作出更大貢獻的同時，也實現自身更好發展。

華源最後強調，將持續打造市場化、法制化、國際化的一流經商環境，以最大誠意、最優服務助力台商、台企在上海成就事業、實現夢想。

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