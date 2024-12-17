台大性騷醫師找總統府資政施壓？ 國民黨團要求調查說明

國民黨團今舉行「性騷名醫難逃？總統府撐腰，狼爪可以肆無忌憚？」記者會。（國民黨團提供）

2024/12/17 14:07

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藍營控助涉性騷台大醫關說 總統府資政李茂盛聲明駁斥

〔記者劉宛琳／台北報導〕台大醫院婦產科名醫C教授涉嫌性騷擾6名女醫師，引發醫界震驚。國民黨團今舉行「性騷名醫難逃？總統府撐腰，狼爪可以肆無忌憚？」記者會，國民黨團首席副書記長王鴻薇爆料，C教授透過總統府資政去和台大關說要退休、拿退休金，遭台大拒絕，不過C教授叫轉往該名總統府資政李茂盛所經營的茂盛醫院繼續執業，要求賴清德總統、台大調查清楚並對外說明。

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王鴻薇表示，C教授連續性騷多名女性醫師，雖然台大展開性評會調查，但C教授卻用離職方式處理，台大性評會報告內容現在不得而知。但台大醫院出現狼醫是這樣處理的嗎？讓他離職就了事了嗎？不應該繼續調查給予應該有的處分嗎？

王鴻薇質疑，在總統府資政裡是不是有幫助性騷醫師去像台大施壓、關說，賴清德總統不是說性騷零容忍嗎？總統府資政過去有顏志發涉及性騷，職後來賴清德又把他找回來，現在又爆發另外一位資政幫性騷醫師作關說，國民黨團要求賴清德、總統府調查清楚，如果事實如此，難道我們是性騷總統府嗎？

王鴻薇表示，C教授轉往該總統府資政所經營的醫院-茂盛醫院生殖醫學中心繼續執業。事情曝光後，茂盛醫院對外宣稱，這位C醫師不會進行內診，「問題是哪位婦產科醫師不會進行內診呢？」茂盛醫院的負責人就是總統府資政李茂盛所經營的醫院。

國民黨立委徐巧芯表示，為何C醫師可找總統府資政去施壓？因為他本身就是賴清德在醫界親信，所以才會幫他找出路。國民黨立委廖偉翔也指出，2023年12月被害的學生跟患者已經檢舉，2024年台大已經知道此事。

但徐巧芯表示，2024年3月4日開始健康台灣全國論壇，C教授擔任主講者，還肯定過賴清德政策；而2024年4月15日賴清德本來在健康台灣論壇的名單原有這名C教授，但內部已爆發性騷事件，8月21日健康台灣委員會才因此把C教授除名，之後才發生資政找人來施壓幫他找後路的問題。

徐巧芯質疑，大家不敢動C教授，是因為他是台大醫院的大老嗎？還包括他就是賴清德在台大的重要親信和幕後的健康政策推手，賴清德應該把此事說清楚，是否有有識人不明的問題。

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