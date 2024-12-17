會計師詐領1.46億硬拗「銀行無損害」高院仍判4年、沒收犯罪所得

會計師吳品昇涉詐欺兆豐銀1.46億元，卻硬拗「兆豐無損害」，高院判刑4年、沒收犯罪所得。（記者楊國文攝）

2024/12/17 13:45

〔記者楊國文／台北報導〕會計師吳品昇接受外商委託擔任台灣分公司經理人，處理公司解散清算，卻涉嫌盜蓋公司大小章，將公司兆豐銀行帳戶存摺辦掛失並申請補發，再領取1億4630萬元，吳另詐騙一家公司張姓女負責人美金14萬4千元並侵占業務上持有一家公司的4萬9200元款項，台北地院依銀行法、詐欺和業務侵占等罪判吳4年徒刑、沒收未扣案犯罪所得共1億4891萬元；全案上訴後，吳男辯稱兆豐銀行未因此受有損害，高等法院今駁回上訴，除銀行法可上訴三審外，其餘犯行已定讞。

檢方指控，會計師吳品昇受英屬維京群島商法斯格勒有限公司委任，擔任台灣分公司經理人，受指派處理台灣分公司的解散清算程序。

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吳男明知未獲法斯格勒公司授權，竟擅自於2018年12月間將公司兆豐銀行帳戶存摺辦理掛失，並申請補發、更換通提密碼及提高代付額度，接續盜蓋公司大小章，偽造台灣分公司名義的之「國內匯款申請書（兼取款憑條）」，向不知情的兆豐銀行櫃台人員辦理提領新台幣1億4630萬元。

此外，吳男另涉詐欺一家公司張姓女負責人美金14萬4000元，並侵占業務上持有的一家公司款項4萬9200元。全案經法斯格勒、被害人張姓女負責人提告，台北地檢署依違反銀行法、詐欺等罪起訴吳男。

台北地院審理時，吳男否認犯行，法官不採信辯詞，依違反銀行法的詐欺銀行罪判刑3年4月、詐欺取財罪判刑1年及依業務侵占罪判刑7月，合併應執行4年徒刑，未扣案犯罪所得1億4891萬元應發還被害人或沒收。檢方、吳男均不服，上訴高等法院。

高院審理時，吳男坦承以偽造「國內匯款申請書（兼取款憑條）」的詐欺方式，自兆豐銀行取得1億4630萬元，但否認有何詐欺銀行犯行，辯稱兆豐銀行未因此受有損害。

但高院合議庭認為，兆豐銀行確因吳男施用詐術行為以致財產損害1億多元，已觸犯銀行法詐欺銀行罪，一審的判決並無違誤、量刑亦適當；另外，吳男另涉詐欺、業務侵占部份，其判決並無失之過重情形，且吳男迄未和告訴人和解並賠償損害，今維持一審判決結果，駁回上訴。除銀行法仍可上訴外，其餘的詐欺、業務侵占罪均定讞。

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