國民黨封鎖綠委強闖選罷法 沈榮欽：傅崐萁、翁曉玲和黃國昌已成民主罪人

國民黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

2024/12/17 15:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會週一（16日）排審提高罷免門檻的「選罷法修正草案」，國民黨立委竟封鎖會議室阻擋民進黨立委進入參與審查，僅花1分鐘就強行將該案送出委員會，引發輿論炸鍋。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，傅崐萁、翁曉玲和黃國昌已經完全成為台灣的民主罪人，是真真實實的民主之敵。

沈榮欽在臉書PO文表示，在早先國民黨翁曉玲與民眾黨黃國昌主導的違憲立法後，《經濟學人》便報導，台灣國會改革法案雖已通過，但接下來，憲法法庭很有可能推翻這次修法，力推修法的國民黨和民眾黨，以及民進黨之間的敵意將持續加深，立法院將出現僵局。國民黨和民眾黨的強硬修法，也引發強烈的民眾反彈，會出現大規模的街頭抗議，這些都會影響台灣的民主指數。《經濟學人》警告，台灣多年努力的民主指數可能因國會亂象而下降。

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沈榮欽指出，始作俑者之一的黃國昌對《經濟學人》的報導憤怒不已，要求他的支持者拒看《經濟學人》，轉而看農場的《卡提諾新聞》對他的讚美。台灣不僅民主倒退，而且整體素質都遭到反民主人士的拖累，這些選民決定了台灣民主的上限，已經超過其所能達到的程度，正由他們選出的政客全力拉下台灣在全球的民主地位。

沈榮欽續指，台灣不是所有人都對《經濟學人》的憂心無動於衷，支持民主的人士發動了青鳥運動，但是隨即成為反民主人士抹黑的頭號目標，台灣的國會已經糟糕到什麼程度？當南韓總統尹錫悅引發的戒嚴風暴，彭博專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）將其與國民黨把持台灣國會、蘇哈托幽靈重回印尼並列，說明亞洲乃至世界的民主從來就不是牢不可破的，甚至是脆弱的，只有強大的公民社會能夠延續亞洲的民主。

沈榮欽分析，現在國民黨乾脆封閉會議室大門，禁止其他黨派立委實行憲法所賦予的立委權限，為了避免大法官宣告國民黨違憲，該黨立委翁曉玲正試圖立法癱瘓大法官會議，讓無人可以宣告國民黨違憲，台灣至此恐將徹底退回到戒嚴時代，成為不折不扣的三流民主國家。而民眾黨雖然也被國民黨拒絕行使立委職權，該黨黨鞭黃國昌受訪時，甚至不敢提及「國民黨」，反而認為國民黨違憲的作為都是民進黨的錯誤。

沈榮欽直言，傅崐萁、翁曉玲和黃國昌已經完全成為台灣的民主罪人，是真真實實的民主之敵，我們是否該相信瓦斯瓦尼所說，台灣強大的公民社會能夠拯救台灣的民主？

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