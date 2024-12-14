國史館發表美對台政策文件新書 陳儀深：韓戰爆發後美不再認為台是中國屬島

國史館將於今日發表美國對台政策文件新書。（記者蘇永耀翻攝）

2024/12/14 09:36

〔記者蘇永耀／台北報導〕國史館將於今日發表美國對台政策文件新書，館長陳儀深在序文回顧美國台海政策形成背景時透露，1950年韓戰爆發以後，美國政府對部分台灣人追求獨立的願望並非不知，但此時蔣介石領導的中華民國政府已進駐且有效控制台灣，美國選擇的平衡做法是透過舊金山對日和約等作為，一方面不承認台灣是中國屬島，也聲明美國對它沒有領土野心，但另一方面順水推舟扶助蔣介石重新開始，從此開啟了20世紀下半葉台灣與中華民國命運交疊，與中華人民共和國互不隸屬的歲月。

國史館於今、明兩天舉行「戰後臺美關係—從經濟發展到國防安全」新書發表暨學術討論會。此次新書《美國國家安全與對臺政策檔案選譯（五）、（六）》，第五冊主要集中在美國布希（George H. W. Bush）至柯林頓（William J. Clinton）時期（1989-2001）的對台國安決策解密文件。第6冊別冊則著重台灣關係法。

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國史館陳儀深為這次新書發表也撰寫館長序。他說，回顧戰後台美關係史，美國政府在最初幾年確實遵循〈開羅會議公報〉承認台灣為中國屬島，且幫助中華民國接收管理台澎，甚至在二二八事件期間沒有對台灣人伸出援手，從而被美國學者葛超智批評為出賣；葛超智從國際上處理殖民地歸屬的常理常規認為台灣地位未定，應經託管，並沒有被美國政府接受，但是至少軍方在1949年並不同意國務院的「拋蔣棄台路線」；且1950年韓戰爆發以後杜魯門總統明白揭櫫台灣地位未定論，不再認為台灣是中國屬島。

陳儀深說，從美國檔案可知，美國政府對部分台灣人追求獨立的願望並非不知，但此時蔣介石領導的中華民國政府已進駐且有效控制台灣，美國選擇的平衡做法是透過舊金山對日和約等作為，一方面不承認台灣是中國屬島，也聲明美國對它沒有領土野心，但另一方面順水推舟扶助蔣介石重新開始，從此開啟了20 世紀下半葉台灣與中華民國命運交疊，與中華人民共和國互不隸屬的歲月。

他並認為，台灣隨後被編入美日對抗共產的冷戰前沿，美國第七艦隊藉著台灣地位未定論進出台灣海峽，宜乎1950年代、1960年代在乎台灣（中華民國）的反共承諾甚於在乎台灣人的自由人權。後又因越戰、因中蘇關係改變讓美國進行中美關係正常化，包括〈上海公報〉（1972）、〈建交公報〉（1978）、〈八一七公報〉（1982）莫不對台灣（中華民國）造成巨大衝擊，好在美國國會於1979年通過「台灣關係法」作為雙方關係的基石，直到今日。

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