藍白再度封殺總預算及國安修法 沈伯洋：陳玉珍又再提自經區

立委沈伯洋。（記者田裕華攝）

2024/10/08 13:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在立法院國民黨團、民眾黨團持續杯葛下，立法院程序委員會今（8）日開會，國民黨團提案，將明年度總預算案暫緩列案，另外民進黨立委沈伯洋等立委提案修法《兩岸人民關係條例》也遭暫緩列案。對此民進黨立委沈伯洋PO出國民黨立委陳玉珍想在金門設置自經區與醫療特定區的提案。

民進黨團於今日程委會中，提案增列由民進黨立委沈伯洋等人所提出、已多次被藍白封殺的「兩岸人民關係條例」有關立委赴中納管的國安修法，及114年度中央政府總預算案，並建請照案通過。國民黨團則建請將上述議案「暫緩列案」。最終表決結果，藍白以10票對綠營8票，再度封殺總預算案及國安修法。

沈伯洋在臉書PO出陳玉珍的提案，分別為「中央主管機關得指定離島地區為專辦國際醫療之特定區域」、「為提升離島地區精液成長動能與產業發展，強化區域經貿整合，便捷人員、貨物與技術之流通，離島縣政府得於指定區域設置離島自由貿易示範區」。

沈伯洋指出，程序委員會，藍白擋總預算、擋我們國安的案子，都是固定演出了，但是接下來這個是問題。早上總質詢的時候才說金門模式的地方包圍中央，行政部門要有對策，他上個會期也說中國會想要搞自經區，果然來了。

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