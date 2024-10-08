為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

藍白再度封殺總預算及國安修法 沈伯洋：陳玉珍又再提自經區

立委沈伯洋。（記者田裕華攝）

立委沈伯洋。（記者田裕華攝）

2024/10/08 13:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在立法院國民黨團、民眾黨團持續杯葛下，立法院程序委員會今（8）日開會，國民黨團提案，將明年度總預算案暫緩列案，另外民進黨立委沈伯洋等立委提案修法《兩岸人民關係條例》也遭暫緩列案。對此民進黨立委沈伯洋PO出國民黨立委陳玉珍想在金門設置自經區與醫療特定區的提案。

民進黨團於今日程委會中，提案增列由民進黨立委沈伯洋等人所提出、已多次被藍白封殺的「兩岸人民關係條例」有關立委赴中納管的國安修法，及114年度中央政府總預算案，並建請照案通過。國民黨團則建請將上述議案「暫緩列案」。最終表決結果，藍白以10票對綠營8票，再度封殺總預算案及國安修法。

沈伯洋在臉書PO出陳玉珍的提案，分別為「中央主管機關得指定離島地區為專辦國際醫療之特定區域」、「為提升離島地區精液成長動能與產業發展，強化區域經貿整合，便捷人員、貨物與技術之流通，離島縣政府得於指定區域設置離島自由貿易示範區」。

沈伯洋指出，程序委員會，藍白擋總預算、擋我們國安的案子，都是固定演出了，但是接下來這個是問題。早上總質詢的時候才說金門模式的地方包圍中央，行政部門要有對策，他上個會期也說中國會想要搞自經區，果然來了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
挺賴清德「祖國論」 黃暐瀚列4點反問：哪裡說錯？
2024/10/08 12:18

挺賴清德「祖國論」 黃暐瀚列4點反問：哪裡說錯？
役男專車播解放軍影片 中市民政局：遊覽車公司違約扣款 兵役課長送懲處
2024/10/08 11:40

役男專車播解放軍影片 中市民政局：遊覽車公司違約扣款 兵役課長送懲處
impression

00949受各方資金青睞 外資、散戶都愛買！
基隆水溝長草被質疑 羅智強：高雄水溝長樹為何不罷免陳其邁
2024/10/08 11:53

基隆水溝長草被質疑 羅智強：高雄水溝長樹為何不罷免陳其邁
台中新兵入伍車上竟播解放軍影片 卓榮泰：警覺心出問題
2024/10/08 11:11

台中新兵入伍車上竟播解放軍影片 卓榮泰：警覺心出問題
impression

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
傳柯文哲秘書許芷瑜出逃日本 卓冠廷：為達成柯文哲目的不擇手段
2024/10/08 11:58

傳柯文哲秘書許芷瑜出逃日本 卓冠廷：為達成柯文哲目的不擇手段
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播