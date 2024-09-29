高污染車輛未到檢比率高 北市環保局：營業用車調度不易未再複驗

台北市環保局至公車場站稽查柴油車排煙。（台北市環保局提供）

2024/09/29 16:08

〔記者林承鴻／台北報導〕為降低柴油車污染，台北市環保局推動柴油車自主管理標章制度，但設籍於台北市之柴油車取得標章比率不到2成，審計部報告指出，另有部分主動到檢柴油車檢測不合格未完成改善，及高污染風險車輛經通知後仍未到檢比率達8成等情形。環保局表示，現行法規未針對主動到檢不合格車輛訂有處分及強制複驗規定，另部分柴油車輛因屬營業用車，調度不易，以致車主後續未再進行排氣複驗。環保局將加強稽查力道，多管旗下鼓勵柴油車辦理檢測。

台北市環境保護局委外辦理「台北市柴油車動力計排煙檢測計畫」，契約金額1600萬元，執行各項柴油車之稽查管制作業，如路邊攔檢、目視判煙及空品維護區稽查等業務。近年推廣柴油車自主管理標章制度，鼓勵車主落實車輛維護保養，車輛凡通過排煙測試後即核發標章，共分為新購6期車、新購5期車、優級及合格等4個級別。

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審計部報告指出，截至去年8月底止，設籍台北市之柴油車輛登記數8萬3370輛，其中取得有效期限內之自主管理標章者占比僅約13.19％，推動成效有限；另環保局提供免費排煙檢測服務，鼓勵車主主動到檢，檢測不合格者免除當場告發，改開立複驗單。不過截至去年8月底止，主動到檢柴油車不合格者計有27輛，排除報廢及8月份檢測尚未屆複驗期限6輛後，仍有21輛於去年2月至7月底主動到檢不合格卻沒有複驗合格紀錄，指環保局未確實督促車輛複驗至合格為止。

另外。環保局每年規劃老車主動到檢專案，截至去年1月底止，已寄發386張主動到檢通知，但截至去年8月底止，計有313輛柴油車未主動到檢，占通知總數81.09％，顯示多數老舊具高污染風險車輛經通知後主動到檢意願偏低，審計部要求環保局研議改善策略。

環保局表示，柴油車自主管理標章屬鼓勵性質，鼓勵車主加強車輛自主保養維護並進行排氣檢測，非法定強制性，考量柴油大車單位污染排放較嚴重，各縣市現行皆是優先針對柴油大車加強管制，統計至今年7月設籍台北市柴油大車計有1萬6095輛，自主管理標章取得率達60%，其中進入空品維護區車輛及市區公車柴油車自主管理標章取得率已達99%。

而現行法規未針對主動到檢不合格車輛訂有處分及強制複驗規定，另部分柴油車輛因屬營業用車，調度不易，以致車主後續未再進行排氣複驗；環保局考量排氣檢測不合格車輛確實可能污染空氣，已主動追蹤並持續通知複驗，統計2024年度至7月主動到檢柴油車不合車輛，已有76%完成複驗。

環保局表示，透過劃設空品維護區，規範管制台北市及外縣市進出空氣品質維護區之柴油大客貨車及小貨車需要取得自主管理標章，另執行柴油車輛排氣目測判煙通知到檢、路邊攔檢、公車場站稽查及跨局處合作，透過輔導鼓勵及稽查管制等方式促使柴油車輛取得自主管理標章。

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