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    首頁　>　臺北市

    北市行天宮自助火鍋店菜櫃驚見整排蛆 衛生局稽查多項違規

    台北市衛生局29日前往行天宮知名自助火鍋店稽查，查有工作人員未戴工作帽、員工物品未區隔、冰箱食材未覆蓋、冰箱底部未清潔等多項違規。（圖由台北市衛生局提供）

    台北市衛生局29日前往行天宮知名自助火鍋店稽查，查有工作人員未戴工作帽、員工物品未區隔、冰箱食材未覆蓋、冰箱底部未清潔等多項違規。（圖由台北市衛生局提供）

    2024/09/29 15:11

    〔記者林承鴻／台北報導〕有民眾拍到台北市行天宮附近知名自助火鍋店，冷藏櫃打開竟然看到滿滿一排蛆在蠕動，雖提醒店員後有擦乾淨，但民眾結帳時詢問店員為什麼會有蛆，店員卻不斷敷衍不願正面回答，感覺不太在意。台北市衛生局今（29）日前往稽查，現場自助區冷藏櫃已完成清理，但查有工作人員未戴工作帽、員工物品未區隔、冰箱食材未覆蓋、冰箱底部未清潔等多項違規，已令店家限期改善。

    台北市衛生局表示，有關民眾反映行天宮附近知名自助火鍋店，冷藏櫃打開看到病媒一事，於今日派員前往稽查，現場自助區冷藏櫃已完成清理，未發現病媒出沒痕跡，業者表示每週定期清潔消毒，但未能出示清潔消毒紀錄。

    另外，現場亦查有未能提供員工體檢資料、工作人員未戴工作帽、員工物品未有區隔、冰箱食材未覆蓋、冰箱底部未清潔、厠所未張貼洗手標示等衛生缺失事項，已責令限期改善，期屆複查如仍不符合規定，將依違反《食品安全衛生管理法》第8條及第44條處6萬至2億元罰鍰。

    台北市衛生局29日前往行天宮知名自助火鍋店稽查，查有工作人員未戴工作帽、員工物品未區隔、冰箱食材未覆蓋、冰箱底部未清潔等多項違規。（圖由台北市衛生局提供）

    台北市衛生局29日前往行天宮知名自助火鍋店稽查，查有工作人員未戴工作帽、員工物品未區隔、冰箱食材未覆蓋、冰箱底部未清潔等多項違規。（圖由台北市衛生局提供）

    台北市衛生局29日前往行天宮知名自助火鍋店稽查，查有工作人員未戴工作帽、員工物品未區隔、冰箱食材未覆蓋、冰箱底部未清潔等多項違規。（圖由台北市衛生局提供）

    台北市衛生局29日前往行天宮知名自助火鍋店稽查，查有工作人員未戴工作帽、員工物品未區隔、冰箱食材未覆蓋、冰箱底部未清潔等多項違規。（圖由台北市衛生局提供）

    有民眾拍到台北市行天宮附近知名自助火鍋店，冷藏櫃打開竟然看到滿滿一排蛆在蠕動。（圖擷取自爆料公社二社）

    有民眾拍到台北市行天宮附近知名自助火鍋店，冷藏櫃打開竟然看到滿滿一排蛆在蠕動。（圖擷取自爆料公社二社）

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