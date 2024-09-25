7旬婦遇詐騙陷阱 差點貸款1830萬給詐團

員警在銀行內向孫婦勸說。（記者王冠仁翻攝）

2024/09/25 14:00

〔記者王冠仁／台北報導〕72歲孫姓老婦透過網路，輾轉加入詐騙集團成立的假投資群組，她沒有發現實情，還以為遇上「貴人」，對群組當中的「理財老師」所說言聽計從。最終，詐騙集團謊稱現在是投資股票的大好時機，但她手邊現金存款不多，詐騙集團居然要她去銀行用房產抵押來申請1830萬元貸款；幸虧行員發現異狀通報警方，警方這才及時趕來揭穿詐騙集團的謊言。

北市警萬華分局今天公布這組詐騙集團的行騙手法，同時也再次呼籲民眾，勿隨意加入來源不明之投資社團，聽信「穩賺不賠」等投資話術，落入詐騙陷阱，投資理財應謹慎求證，以免得不償失，如有疑問應立刻向警方求助或撥打165反詐騙專線諮詢。

請繼續往下閱讀...

警方表示，住在台北市的孫姓婦人，平時有鑽研投資股票的習慣，先前她透過網路，輾轉進入一個投資群組。群組當中有不少「理財老師」，每天吹噓股票經、秀出大賺特賺的假對帳單，讓她看了心動不已。

不久後，孫詢問如何投資，「理財老師」隨即誆騙她「內線交易」、「特殊管道」，要她不可張揚，還說如果要投資，會派「專員」去跟她收取現金來儲值，她就能操作下盤APP。不過，孫反問自己手頭現金不多該如何是好，對方居然要她拿自己名下房產去銀行申請貸款來湊出現金。

孫不察，跑到台北市西門町附近一家銀行，還告訴行員要辦理貸款，表明要申貸1830萬元。行員看她年紀大卻申請大筆貸款，詳加追問，她支支吾吾不願交代，行員隨即報警。

轄區員警趕到後詢問來龍去脈，研判她落入典型的假投資詐騙，隨即拿出過往新聞案例對她苦口婆心勸說，最終她才發現自己上當，打消貸款念頭。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法