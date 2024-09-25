顧立雄官邸電費破百萬？ 國防部：部長未駐用 其餘宿舍每戶每月約7592元

國防部長顧立雄的官邸電費被爆料破百萬，顧立雄昨日回應，他從到任以來沒住過官邸，而且國防部長官邸屬於附近憲兵砲兵營的一部分。今日國防部再表示，國防部列管首長宿舍包括梅莊營區等總計7處、19戶宿舍每戶每月水電費約7592元，均在合理使用範圍。 （資料照）

2024/09/25 10:04

〔記者吳哲宇／台北報導〕民眾黨立委黃國昌23日質疑，行政院長官邸在6月11日至8月11日，總用電數是1萬9360度，電費15萬2976元；國防部長顧立雄的官邸電費也被爆料破百萬。顧立雄昨日回應，他從到任以來沒住過官邸，而且國防部長官邸屬於附近憲兵砲兵營的一部分。今日國防部再表示，國防部列管首長宿舍包括梅莊營區等總計7處、19戶宿舍每戶每月水電費約7592元，均在合理使用範圍。

國防部今日表示，針對外界關切「國防部長官邸電費」等情，顧立雄部長到任後並未駐用官邸。另查111-112年間，國防部列管首長宿舍包括梅莊營區、至善營區、林子口營區、松園營區、信義營區、仁愛營區及國醫中心等，總計7處、19戶宿舍每戶每月水電費約7592元，均在合理使用範圍。所謂「國防部長官邸唯一電費破百萬」等內容並非事實。

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此外，顧立雄昨天下午受訪時表示，他本身從到任以來，就沒有住在官邸，都是住在自己的家裡。就他的了解，官邸附近有一個憲兵的砲兵營，所以電費不應該只是集中在官邸，而是整個炮兵營的部也算進去，大家有些誤解。顧立雄強調，那是一個憲兵營區，國防部長官邸只是該營區的一部分，他有機會時會再去官邸看一看。

行政院長卓榮泰昨日繼續率閣員赴立院施政報告並備詢。民眾黨立委張啟楷一開始就問官邸6至8月電費高達2萬度，電費15萬元一事。卓榮泰表示，他在520就任行政院長後沒有使用過官邸，6月下旬整修後才有在官邸開會，他個人也只有在6月底、7月初，個人一週只有兩天會因應隔天上午時間，會使用官邸，他的家人也沒有使用官邸。他表示，這樣用電度數增加有異常，因此他會請電力公司檢查看看官邸的電器有沒有任何問題。

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