高鐵南延進入高雄車站 卓榮泰：為鐵道運輸、高雄發展盡快實施

行政院長卓榮泰（左）、交通部長陳世凱（右）24日一同出席立法院會上台備詢。（記者塗建榮攝）

2024/09/24 17:20

〔記者謝君臨／台北報導〕針對高鐵南延屏東方案，民進黨立委李柏毅今（24）日於立法院院會質詢指出，高鐵之所以未進高雄車站，是當時高雄市長吳敦義、交通部長毛治國的錯誤決定，而今若選擇進入高雄車站的方案，是在補破網。行政院長卓榮泰表示，為了國人整個鐵道運輸、高雄發展，以及地方和諧，「我願意做這個決定，讓它盡快實施。」

立院院會今續邀請卓榮泰率部會首長進行施政總質詢。李柏毅質詢時，提及高鐵南延屏東，過去2019年行政院前院長蘇貞昌是宣布「左營方案」，也就是從左營直接進入屏東，不用明挖、不用潛盾，用較少經費讓高鐵進入屏東。但，交通部前部長李孟諺當初到他辦公室，鐵道局長卻拿出進入高雄車站的「高雄方案」。

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李柏毅質疑，當初吳敦義和交通部前部長毛治國都認為「高雄方案」不可行，如果最終確定是這個方案，請問這十多年鐵路地下化造成高雄交通黑暗期，再次明挖或潛盾，對高雄造成影響誰該負責？

卓榮泰說，高鐵南延屏東的「左營方案」，是之前的一個決定，之後地方上有很多不同意見，包括「左營方案」的優劣性，以及現在高雄車站是相當大，過去興建時就是為了高鐵而做，所以現在有討論高鐵進到高雄車站的「高雄方案」。

交通部長陳世凱說，確實在2007年時，高鐵是要進到高雄車站，當時有這樣的方案，但在2010年毛治國覺得不可行，所以後來沒進入高雄，非常可惜。現在討論延伸屏東的兩個案子，一是從左營走高屏二快到屏東，另一是回到2007年的「高雄方案」，交通部有找高鐵原廠三菱重工評估，認為第一個方案不可行。

陳世凱接著說明不可行原因，首先，第一個方案對於未來高鐵轉運可能會有負面影響，從左營拉到屏東，在沒有足夠機廠的狀況下，列車會倒著走到屏東，這不可行。「高雄方案」雖於2010年中止，但現在高雄車站的設計就是要讓高鐵、台鐵一起進入車站，這個車站建設是非常大的規模，上面會有商業大樓和飯店。

李柏毅質疑，為何在挖鐵路地下化時沒有一併施作，當初沒做這個決定，而後再次影響高雄市民，怎麼把影響降到最低，補破網？

陳世凱指出，對於高雄市來說，若當時做就是一次工。這十幾年的過程中，看到高雄車站周邊沒落也是很大問題，其運量已掉到第11名。工程部分，為避免造成交通黑暗期，會大量用潛盾，不會用明挖，對民眾影響減至最低；另會用「半半施工」的方式，東半邊施工、左半部通行，反之亦然，將影響減至最低。

卓榮泰則說，他到高雄時有人跟他說，若十多年前這個案子實施，現在已接近完工，且預算不用這麼多，他回應對方，為了國人整個鐵道運輸、高雄發展，為了以後的院長，以及地方和諧，「我願意做這個決定，讓它盡快實施。」

民進黨立委李柏毅。（李柏毅國會辦公室提供）

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