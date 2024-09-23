中國國安部公布3軍人照片嗆懲獨 沈明室：恐嚇軍人不要效忠

中國國安部聲稱已對台灣資通電軍3名現役人員立案偵查，包括羅俊銘（左）、洪莉棋（中）、廖韋綸（右），並公開3人照片。（圖取自中國官媒《央視》）

2024/09/23 17:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國安部今日指稱，隸屬台灣國防部的資通電軍「養駭客」對中國展開網攻，已鎖定3名現役軍人偵查，將堅決落實懲治台獨意見，打好涉台反分裂反間諜鬥爭。軍事專家沈明室分析，中共藉此威脅警告現役軍人，要讓軍人不要替台灣政府效忠，主要用意是威懾軍人，製造寒蟬效應。

國防安全研究院國家安全研究所所長沈明室受訪表示，美國政府曾經公布中國政府涉入駭客攻擊行為，不排除中國國安部仿效美國對中共解放軍戰略支援部隊的調查、嚇阻，透過這種公布姓名照片的方式要來進行恐嚇，企圖對軍人製造寒蟬效應。

沈明室質疑，中國國安部指控駭客組織的網攻是資通電軍所為，所以要嚴懲台獨，這真的很怪！駭客網攻跟台獨有何關聯？這根本是兩回事，網攻要看是否犯罪行為或軍事行動，怎麼會把駭客攻擊和台獨混在一起。

沈明室研判，中共有意藉此威脅警告現役軍人不要支持台獨，要讓軍人不要替台灣政府效忠，要國軍不要為政府打仗，主要是要威懾軍人。中共也可能是藉此展現網路偵察及防護能力，警告對方「我很清楚誰在攻擊」，希望嚇阻對方不要再行動。

沈明室強調，現在網路有很多義勇軍和駭客組織，其實是與政府無關，只是基於價值、理念就展開行動，完全沒有受到政府授意，中共此舉也有警告白帽駭客組織的用意。

根據分析，從我方角度來看，國軍保家衛國完全與台獨無關，更何況網路作戰本來有攻有守，若網路受到敵方攻擊要立即復原，並排除可能威脅來源，以確保網路安全。

沈明室批評，時任美國眾議院議長裴洛西訪台時，中國對台發動「分散式阻斷服務」（DDoS）攻擊，賴清德總統日前談到中國應該要向俄羅斯討回過去被佔領的土地，俄國也對台灣政府發動網路攻擊。

他質疑，中國國安部指控的「匿名者六四」發動網攻，這與台灣關連是什麼？哪些人做了什麼？造成什麼危害？中國講得不清不楚，然後扯說是台獨，「你要追究法律責任，難道不用先交代清楚嗎？」

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