中國國安部稱破獲千起台諜案 學者沈明室：非常可笑

中國國安部在微信公眾號發文宣稱，面對台獨分裂勢力囂張氣焰，已連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件，打掉一大批在「祖國大陸」佈建的間諜情報網絡。對此國安學者沈明室認為，非常可笑。 （美聯社資料照）

2024/08/15 07:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國安部13日在微信公眾號發文宣稱，面對台獨分裂勢力囂張氣焰，已連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件，打掉一大批在「祖國大陸」佈建的間諜情報網絡。國安學者沈明室分析，無從證明是否真的抓到那麼多台諜，研判是爭績效想獲得最高層關愛的眼神，中國國安部把楊智淵列為「台獨頭目」，非常可笑。

中國大陸國安部聲稱，國家安全機關持續重拳出擊，以「反分裂、遏台獨、促統一」為主線，依法全面加強「懲獨遏獨」。對楊智淵等「台獨頭目」實施抓捕審查，創新以涉嫌分裂國家罪追究台獨份子刑事責任的執法司法實踐。

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中國國安部更嗆言，凡是以身試法的台獨頑固份子，必將被採取刑事懲處措施，依法嚴懲不貸，終身追責。

值得注意的是，中國國安部今年1月在微信公眾號發文指稱，「近年國安機構破壞數百起台灣間諜竊密案件，打掉多個台灣情治部門針對中國佈建的間諜情報網」。僅半年時間，破獲台諜案已從數百起暴增到千餘起，但中共並未公布細節。

對此，國防院國家安全研究所所長沈明室接受本報訪問表示，中國國安部破獲台諜案件是數百起或千餘起，不是那麼重要。因為無法證實是否真的有抓到台諜，況且「反台獨」不是中國國安部業務，刻意提這些應該是有一些目的。

沈明室指出，中國國安部這次在凸顯它對反間諜、防止竊取機密、反台獨很有成效，中國國安部官員可能希望獲得最高層關愛的眼神，以利獲得更高升遷。

沈明室分析，過去有一段時間，中國國安部經常將不是屬於它的業務攬過來做，例如在網站上批判美國及相關國家，代表國安部可能覺得外交部或其他部會太過軟弱，或為求表現，想獲得上面青睞，「你不敢罵的，就由我來罵！」

沈明室談及，國台辦上次與三部二院聯合發布「懲治台獨22條」，負責兩岸交流的國台辦，對台都表現出強硬態度。中共幾個單位互相競爭，國安部就跳出來力求表現，但國安部公布的資訊非常奇怪，因為抓間諜和「反台獨」其實一點關係都沒有，卻將兩者掛勾在一起，凸顯國安部是想讓外界知道它工作績效很好。

關於楊智淵被指控是「台獨頭目」涉犯分裂國家罪。沈明室質疑，國台辦官網「懲獨」欄目列出10名台獨頑固份子，名單內都沒有楊智淵，楊怎會是「台獨頭目」？這項指控非常好笑，也無法成立。何況將人列入台獨份子，根本不是國安部的工作，國安部是反情報、反滲透及反間諜，爭著「反台獨」相當可笑。

陸委會此前表示，中共有關部門所謂「千餘起台灣間諜竊密案件」，如果不是為了誇大業績，吹牛膨風；就是再次公開宣示，中共國安部門運用模糊與不明確的法律，濫權羈押，把不符中共政治意識形態，主張民主自由的台灣人民，都當成「台獨分裂勢力」或「間諜」。

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