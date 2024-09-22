北市堤外「只出不進」管制 士林、大同區部分路段開放停車

台北市今（22）日18時起執行基隆河中山橋以下堤外地區「只出不進」管制，4小時候將執行拖吊。（台北市政府提供）

2024/09/22 18:45

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快移車！北市部分水門晚間6點起「只出不進」 10點開始拖吊

〔記者何玉華／台北報導〕台北市因應熱帶性低氣壓持續帶來降雨且適逢天文大潮，今（22）日18時起執行基隆河中山橋以下堤外地區「只出不進」管制，士林區、大同區部分疏散門周邊紅黃線開放停車，但法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側等仍禁止臨停。

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交通局表示，中山橋以下堤外地區「只出不進」管制，士林區、大同區部分路段開放停車，範圍分別為士林區中正路（通河西街至環河北路（不含））以北區域範圍、承德路4、5段（承德橋至基河路）以西區域範圍，以及重慶北路4段（中正路（不含）以南及國道1號以北）以東區域（重慶北路4段、通河西街、重慶北路4段80號旁無名巷、重慶北路4段190巷）。

大同區開放停車範圍為涼州街（環河北路至延平北路）以南、市民大道（不含，環河北路至延平北路）以北、延平北路（市民大道至涼州街）以西、環河北路（市民大道至涼州街）僅開放東側–南往北方向以東的區域範圍。

交通局提醒，民眾在開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護；但法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。另計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。

實施「只出不進」4小時起開始拖吊作業，未自行移車的大型車將處4800元、小型車處2400元罰鍰、機車處1800元罰鍰；拖吊移置的車輛，另需繳納移置費及保管費，大型車移置費3000元、保管費250元/半日；小型車移置費900元、保管費100元/半日；機車移置費200元、保管費25元/半日。

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