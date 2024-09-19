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    蘇力颱風超短命估迅速減弱 慎防大雨9/22、23天氣最差

    台灣接下來數天仍會處於低壓帶內，週六到下週二各地都有可能出現短延時強降雨或局部大雨。（資料照）

    台灣接下來數天仍會處於低壓帶內，週六到下週二各地都有可能出現短延時強降雨或局部大雨。（資料照）

    2024/09/19 17:39

    〔記者林志怡／台北報導〕台灣近期持續受到低壓帶影響，天氣較不穩定，而周邊尚有葡萄桑、蘇力等兩個颱風活動。中央氣象署預報員林定宜說明，隨著南方雲系北移，明天（20）各地天氣仍不穩定，中部、南部與東南部都可能降雨，未來一週內各地也可能出現短延時強降雨，其中又以22日、23日天氣最差。

    颱風葡萄桑以每小時31公里速度，向西北西方向接近中國地區、蘇力則以每小時9公里速度，向西南進行，持續於南海地區活動。林定宜指出，目前預估葡萄桑會在今晚進入中國浙江杭州灣，並減弱為熱帶性低氣壓，而蘇力在今天上午生成後，下午2點已登陸越南陸地區域，接下來強度同樣很快就會減弱。

    對於明天的天氣情況，林定宜指出，受到南風雲系北移影響，台灣整體天氣情況還是會維持比較不穩定的狀態，尤其南部、東南部區域可能有不定時雷雨出現，而中部及其他山區可能有大雨發生機率，需要特別注意，且明後天各地沿海需注意長浪情況。

    林定宜指出，台灣接下來數天仍處於低壓帶內，週六（21日）到下週二（24日）期間，各地都有可能出現短延時強降雨或局部大雨、海面也有較強的風浪，且22日、23日天氣狀態最差，南部、東南部山區需注意局部豪雨發生機率。

    林定宜說，低壓帶預計25日遠離台灣地區，但中南部地區仍可能有局部短暫陣雨或雷雨發生，其他地區也可能會有短暫陣雨出現，但隨著水氣逐漸減少，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

    葡萄桑颱風預估在今晚進入中國浙江杭州灣，並減弱為熱帶性低氣壓。蘇力颱風今天上午生成，下午2點登陸越南，接下來強度同樣很快就會減弱。（擷取自中央氣象署官網）

    葡萄桑颱風預估在今晚進入中國浙江杭州灣，並減弱為熱帶性低氣壓。蘇力颱風今天上午生成，下午2點登陸越南，接下來強度同樣很快就會減弱。（擷取自中央氣象署官網）

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