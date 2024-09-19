台男剛大學畢業傳8月底赴上海後失蹤 同學家人報警PO圖協尋

網友貼出高中同學照片，希望有人在中國看到能幫助協尋。（取自X）

2024/09/19 17:27

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台男赴上海被消失？家屬PO文急尋 陸委會：聯絡海協會協尋

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年有許多台灣網紅專程到中國各地旅遊拍片，更異口同聲宣稱「非常安全」，企圖吸引年輕族群赴中國旅遊、參與交流團，引起各界質疑與討論。對此，有一名台灣網友昨（18）日發文求救，透露自己一名剛大學畢業的同學，在上月底入境中國上海後失聯至今，同學家人已報警，也希望若有人在中國看到他的同學，能協助告知對方下落。

近日台灣社群平台廣傳一段尋人啟事，該文最初是在社群平台「X」（原推特）發布。根據原PO表示，他有一名今年剛從大學畢業、名為「郭宇軒」的同學，在8月27日入境中國上海，計畫前往安徽省合肥市旅遊，然而至此失去音訊，目前同學家人已報警處理，「若有人在中國看到這個人麻煩跟我聯絡，我會將消息轉告他家人。」

消息一出，引起不少熱心網友轉發、留言討論，「去旅遊？政府早就在宣傳旅遊警戒升級了欸」、「陸委會之前就叫台灣人不要去，真的不要鐵齒」、「連台塑高層一到虹橋機場就被無故邊控收押，單獨赴中國根本就是賭命」、「我真的不理解，這麼多國家都提升對中國的旅遊警示，為什麼無視這些資訊硬要去？為什麼寧可相信抖音跟網紅？」

還有不少人擔心，原PO同學恐遇到中國特有事件「摘器官」。另有人建議，可請今年頻繁赴中的網紅或政治人物協尋，「那些說CHINA很安全的網紅給我滾出來負責」、「叫藍白去救啊，他們不是很愛中國嗎？！」、「叫鍾明軒去找人啊，他人正好在中國不是嗎？」

我是她親姊姊！希望真的可以找到！謝謝原po????

我以為推特沒有人用????

已經有報警了！到達上海的時候還有跟我報平安

接下來真的沒有任何聯繫

能聯絡的我都聯絡了！麻煩認識他的人能不能幫忙！

我們沒有放棄找他????我也做好最壞的打算了

但真的只希望他人平安回來????這邊有需要照片都可以提供???? — 嘎嘎鴨 （@guosiyu13） September 18, 2024

今年有許多台灣網紅專程到中國各地旅遊拍片，更異口同聲宣稱「非常安全」，企圖吸引年輕族群赴中國旅遊、參與交流團，引起各界質疑與討論。（資料照，路透）

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