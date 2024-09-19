為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

台男剛大學畢業傳8月底赴上海後失蹤 同學家人報警PO圖協尋

網友貼出高中同學照片，希望有人在中國看到能幫助協尋。（取自X）

網友貼出高中同學照片，希望有人在中國看到能幫助協尋。（取自X）

2024/09/19 17:27

相關新聞：

台男赴上海被消失？家屬PO文急尋 陸委會：聯絡海協會協尋

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年有許多台灣網紅專程到中國各地旅遊拍片，更異口同聲宣稱「非常安全」，企圖吸引年輕族群赴中國旅遊、參與交流團，引起各界質疑與討論。對此，有一名台灣網友昨（18）日發文求救，透露自己一名剛大學畢業的同學，在上月底入境中國上海後失聯至今，同學家人已報警，也希望若有人在中國看到他的同學，能協助告知對方下落。

近日台灣社群平台廣傳一段尋人啟事，該文最初是在社群平台「X」（原推特）發布。根據原PO表示，他有一名今年剛從大學畢業、名為「郭宇軒」的同學，在8月27日入境中國上海，計畫前往安徽省合肥市旅遊，然而至此失去音訊，目前同學家人已報警處理，「若有人在中國看到這個人麻煩跟我聯絡，我會將消息轉告他家人。」

消息一出，引起不少熱心網友轉發、留言討論，「去旅遊？政府早就在宣傳旅遊警戒升級了欸」、「陸委會之前就叫台灣人不要去，真的不要鐵齒」、「連台塑高層一到虹橋機場就被無故邊控收押，單獨赴中國根本就是賭命」、「我真的不理解，這麼多國家都提升對中國的旅遊警示，為什麼無視這些資訊硬要去？為什麼寧可相信抖音跟網紅？」

還有不少人擔心，原PO同學恐遇到中國特有事件「摘器官」。另有人建議，可請今年頻繁赴中的網紅或政治人物協尋，「那些說CHINA很安全的網紅給我滾出來負責」、「叫藍白去救啊，他們不是很愛中國嗎？！」、「叫鍾明軒去找人啊，他人正好在中國不是嗎？」

由 @ahsingss 發佈
在 Threads 查看

由 @hyunhuang 發佈
在 Threads 查看

今年有許多台灣網紅專程到中國各地旅遊拍片，更異口同聲宣稱「非常安全」，企圖吸引年輕族群赴中國旅遊、參與交流團，引起各界質疑與討論。（資料照，路透）

今年有許多台灣網紅專程到中國各地旅遊拍片，更異口同聲宣稱「非常安全」，企圖吸引年輕族群赴中國旅遊、參與交流團，引起各界質疑與討論。（資料照，路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台灣網紅赴新疆拍片稱「非常安全」 專家：中共大外宣
2024/08/28 12:59

台灣網紅赴新疆拍片稱「非常安全」 專家：中共大外宣
中共統戰鎖定「首來族」！ 陸委會：赴中勿隨意連無線網路
2024/09/19 10:45

中共統戰鎖定「首來族」！ 陸委會：赴中勿隨意連無線網路
impression

茶籽堂 20 週年慶 攜手方序中以 20／US 為題邀請大家同樂
去上海該注意什麼？鍾明軒「驚吐10字警告」 掀網友熱論
2024/06/11 13:19

去上海該注意什麼？鍾明軒「驚吐10字警告」 掀網友熱論
藍白聯手解赴中禁團令 台聯轟：一廂情願、自我矮化
2024/07/17 16:58

藍白聯手解赴中禁團令 台聯轟：一廂情願、自我矮化
宣布中港澳旅遊改「橙色」警示 陸委會籲：國人避免非必要旅行
2024/06/27 16:22

宣布中港澳旅遊改「橙色」警示 陸委會籲：國人避免非必要旅行
台塑集團高幹赴中遭「邊控」無法返台 陸委會：已有掌握訊息
2024/09/18 18:36

台塑集團高幹赴中遭「邊控」無法返台 陸委會：已有掌握訊息
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播