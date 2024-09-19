為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

刺青師當兵耐不住寂寞 性侵女網友還拍照判3年7月定讞

刺青師坦認性侵並賠償75萬元和解，獲得被害人原諒，台南高分院改判3年7月；最高法院駁回林男上訴定讞。示意圖。（資料照）

刺青師坦認性侵並賠償75萬元和解，獲得被害人原諒，台南高分院改判3年7月；最高法院駁回林男上訴定讞。示意圖。（資料照）

2024/09/19 11:16

〔記者張文川／台北報導〕林姓男子前年2月服役期間，搭載一名女網友返回台南租屋處吃飯並幫她刺青，她因擔心無法忍受疼痛而服用嗜睡藥，疲累躺在刺青台上小歇，林男竟不顧對方拒絕而硬上並拿出手機拍攝過程。一審台南地院將林男重判7年8月，二審考量他坦認性侵並賠償75萬元和解，獲得被害人原諒，台南高分院改判3年7月；最高法院駁回林男上訴定讞。

判決指出，林男原本從事刺青工作，在台南市經營刺青工作室，2022年2月5日林男服役期間，在網路結識被害女子，相約到林男承租的刺青工作室吃飯並測試刺青。

林男同日中午駕車去搭載小瑜到達工作室，林男先對女方手指進行無墨刺青的測試，由於小瑜無法接受刺青的疼痛感，未再繼續測試，且因已服了有嗜睡效果的藥物，昏昏欲睡在工作床上小憩。

林男頓起色心，不顧女方拒絕、掙扎閃躲及雙手抗拒不從，強行脫下女方衣物、抓住雙手控制行動，予以強吻指侵再性侵，並拿智慧手機將過程拍攝下來。

小瑜不甘受辱，事後隨即報警查辦。一審南院認定林男犯依照相強制性交罪將林男加重判處7年8月徒刑。林男上訴。

台南高分院審理時，林坦承性侵犯行，並非毫無悔悟，且林積極彌補他造成的損害，於民事庭達成賠償75萬元和解，獲被害人原諒宥恕，因此依刑法第59條酌減其刑，改判3年7月；獲最高法院維持，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
假刺青真性侵 受害女淚控：男性閨蜜像禽獸
2023/12/31 19:05

假刺青真性侵 受害女淚控：男性閨蜜像禽獸
高科大2教授賣學位涉貪起訴 1人還性侵學生
2024/09/17 05:30

高科大2教授賣學位涉貪起訴 1人還性侵學生
impression

茶籽堂 20 週年慶 攜手方序中以 20／US 為題邀請大家同樂
高雄某職業工會理事長性侵2女員工 被害人忍辱裝針孔拍下鐵證
2024/09/12 10:31

高雄某職業工會理事長性侵2女員工 被害人忍辱裝針孔拍下鐵證
推輪椅撿屍酒店妹 男客不忘錄影自保仍判有罪
2024/09/13 10:16

推輪椅撿屍酒店妹 男客不忘錄影自保仍判有罪
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播