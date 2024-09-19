為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    長達15年！五連霸國民黨新北市議員白珮茹涉詐助理費 金額超過1200萬

    五連霸國民黨新北市議員白珮茹涉詐助理費逾1200萬元，昨被約談。（資料照，記者王藝菘攝）

    五連霸國民黨新北市議員白珮茹涉詐助理費逾1200萬元，昨被約談。（資料照，記者王藝菘攝）

    2024/09/19 10:51

    〔記者溫于德／台北報導〕五連霸國民黨新北市議員白珮茹被控15年來利用親友充當人頭詐領助理費等款項破1200萬元，士林地檢署檢察官楊唯宏昨指揮新北市調查處，搜索白的服務處及相關涉案人住居所共13處，以被告身分約談白珮茹等11人到案，訊後依貪污等罪諭令白珮茹60萬元交保，其餘曾任立委的白父白添枝、白的胞妹白珮妤、白珮茹的陳姓公公等4名被告均3萬元交保。

    49歲的白珮茹來自政治世家，其父親白添枝出身農會系統，曾擔任全國農會常務監事，2005年名列國民黨第六屆不分區立委；同年白珮茹首度當選議員、擔任台北縣第十六屆議員，後來台北縣改制為新北市，白珮茹連續當選第1、2、3屆市議員，並於2022年成功連任第四屆市議員。

    士檢查出，白珮茹從2009年10月起至2024年4月間，涉嫌利用親友充當人頭詐領助理費再挪為私用，決定指揮新北市調處搜索她與親友等被告位於新北市金山、萬里、瑞芳、汐止、三重等服務處與住居所，並約談白珮茹在內的11名被告與2名證人。

    據了解，白珮茹等11名被告涉犯的法條是利用職務上機會詐取財物、使公務員登載不實罪與洗錢罪；其中，利用職務上機會詐取財物是本刑最低7年的貪污重罪，同時得併科6千萬元以下的罰金。

    全案經檢察官楊唯宏週三漏夜複訊後，先後諭令白珮茹的父親白添枝、其胞妹白珮妤、白珮茹的陳姓公公、白的前周姓助理各3萬元交保、簡姓被告限制住居，其餘5名被告與兩名證人均請回，最後偵訊完畢的白珮茹被諭令60萬元交保並限制出境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播