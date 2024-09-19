長達15年！五連霸國民黨新北市議員白珮茹涉詐助理費 金額超過1200萬

五連霸國民黨新北市議員白珮茹涉詐助理費逾1200萬元，昨被約談。（資料照，記者王藝菘攝）

2024/09/19 10:51

〔記者溫于德／台北報導〕五連霸國民黨新北市議員白珮茹被控15年來利用親友充當人頭詐領助理費等款項破1200萬元，士林地檢署檢察官楊唯宏昨指揮新北市調查處，搜索白的服務處及相關涉案人住居所共13處，以被告身分約談白珮茹等11人到案，訊後依貪污等罪諭令白珮茹60萬元交保，其餘曾任立委的白父白添枝、白的胞妹白珮妤、白珮茹的陳姓公公等4名被告均3萬元交保。

49歲的白珮茹來自政治世家，其父親白添枝出身農會系統，曾擔任全國農會常務監事，2005年名列國民黨第六屆不分區立委；同年白珮茹首度當選議員、擔任台北縣第十六屆議員，後來台北縣改制為新北市，白珮茹連續當選第1、2、3屆市議員，並於2022年成功連任第四屆市議員。

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士檢查出，白珮茹從2009年10月起至2024年4月間，涉嫌利用親友充當人頭詐領助理費再挪為私用，決定指揮新北市調處搜索她與親友等被告位於新北市金山、萬里、瑞芳、汐止、三重等服務處與住居所，並約談白珮茹在內的11名被告與2名證人。

據了解，白珮茹等11名被告涉犯的法條是利用職務上機會詐取財物、使公務員登載不實罪與洗錢罪；其中，利用職務上機會詐取財物是本刑最低7年的貪污重罪，同時得併科6千萬元以下的罰金。

全案經檢察官楊唯宏週三漏夜複訊後，先後諭令白珮茹的父親白添枝、其胞妹白珮妤、白珮茹的陳姓公公、白的前周姓助理各3萬元交保、簡姓被告限制住居，其餘5名被告與兩名證人均請回，最後偵訊完畢的白珮茹被諭令60萬元交保並限制出境。

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