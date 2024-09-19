台北推「幸福住宅」專案 盼留住新婚、育兒家庭

台北市都市發展局局長王玉芬表示，為了鼓勵青年婚育，針對新婚2年內、育有0至6歲子女的家庭，推出「幸福住宅」專案，預定10月底公告招租。（記者何玉華攝）

2024/09/19 09:33

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府都市發展局為了鼓勵青年婚育，減輕青年租屋負擔，在社會住宅中推出「幸福住宅」專案，釋出公有土地參與都市更新分回的住宅，提供給新婚家庭或育兒家庭申請承租，首波在信義區、中山區、文山區優先釋出4處共156戶，預定10月底公告招租。

都發局長王玉芬表示，為增加協助新婚、育兒家庭居住的資源，市府在社會住宅中規劃提出「幸福住宅」專案，將公有土地參與都市更新分回、公益設施捐贈、TOD增額獎勵及土管80-2回饋等多元方式取得的社會住宅資源，提供新婚2年內或育有0至6歲子女的家庭申請承租；承租期間，若有子女於分發學區內就讀國小，承租年限最長得延至12年。

王玉芬說明，幸福住宅租金約為市價7折以下，並與社會住宅相同，依據不同收入家庭，提供3000元至1萬1000元租金分級補貼，且適用育兒家庭加籤及育兒租金加碼補貼機制。第一階段將優先釋出信義區永吉都更分回戶13戶、信安都更分回戶79戶、中山區北安都更分回戶44戶、文山區溪州都更分回戶20戶；都將於今年10月31日公告招租，12月3日抽籤，其中永吉最快可於12月入住，其他3處預計明年4月入住。

都發局統計近8年營運中社會住宅家庭生育情形，王玉芬表示，粗出生率確實有高於同行政區的粗出生率，出租越久的社宅粗出生率也明顯高於晚完成的社宅，最常聽到住戶的回饋都是說環境好、屋況好、租金低、生活穩定，顯見有適宜、安定的居住環境有助於青年家庭婚育。

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