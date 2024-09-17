行人隱身術？駕駛未停讓遭罰嗆申訴 警公布監視畫面打臉

路口監視器清楚拍下該車未停讓行人。（記者姚岳宏翻攝）

2024/09/17 14:02

〔記者姚岳宏／台北報導〕有民眾前晚駕車行經台北市光復北路230巷口，疑未停讓行人，被警方攔下開單告發，但該違規民眾檢視行車紀錄器畫面，並未發現有行人，PO網臉書爆料公社討公道，還稱「有一種有、是警察說有就有」，轄區警方今公布路口監視畫面，證實該民眾確實違規，並表示違規當事人若認為無違規事實，可依法申訴，分局將依規定辦理。

該網友PO文指出，當時他轉彎前，就一直觀察有沒有行人，確定沒人、變燈了才起步右轉，還減速讓了一台搶快左轉的熊貓，沒想到紅燈時停在他後面的員警，竟然追上來開了一張未停讓行人的罰單，當時他表示沒看到行人，不願簽收罰單，並稱要打行政訴訟。

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該網友說，這2天他一直在思考，起步到進入斑馬線約2至3秒，正常人可以快速的貼上來嗎？他回來調行車記錄器，也確定我沒看到任何人，PO網要網友幫他看看有人嗎；由於該畫面疑有死角，及當時天色昏暗，並未能清楚看到當時有民眾經過，讓網友批「可能看到阿飄」、「7月不是過了？」

不過警方今天公布的路口監視器畫面，該民眾轉彎時確實未停讓行人，後方員警才追上去開單告發，打臉自稱無辜的民眾。

轄區松山分局表示，東社所員警於9月15日執行勤區查察勤務，晚間8時58分行經光復北路與光復北路230巷口，目睹民眾駕駛自小客車由西轉南通過行人穿越道，距離行進中行人3公尺內，未禮讓行人優先通過，依規定攔停並告知違規事實後舉發，違規當事人若認為無違規事實，可依法申訴，本分局將依規定辦理。

警方隨即追上前開單告發。（記者姚岳宏翻攝）

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