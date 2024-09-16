中秋超級月亮直播 台北天文館「AI觀月者」首次現身

台北天文館將在「台北天文館YT」上，透過專業望遠鏡直播中秋月以及土星，並由主持人搭配「AI觀月者」，人腦與電腦聯手介紹有關月球和中秋節的知識。（台北天文館提供）

2024/09/16 20:30

〔記者林承鴻／台北報導〕明天週二中秋夜的月亮不僅是「超級月亮」，還有「土星合月」，台北天文館將透過專業望遠鏡直播，並由主持人搭配「AI觀月者」，人腦與電腦聯手介紹有關月球和中秋節的知識。另外還有熱鬧的音樂會、博狀元拿月餅、望遠鏡觀月等活動，展示場、劇場也全部免費開放。

台北天文館指出，今年中秋節的月亮非常特別，不僅是「超級月亮」，還有「土星合月」。台北天文館將在全新的YouTube頻道「台北天文館YT」上，透過專業望遠鏡直播中秋月以及土星，並由主持人搭配「AI觀月者」，人腦與電腦聯手介紹有關月球和中秋節的知識，民眾可於晚上7點30分起觀看直播加入聊天室，一起體驗未來的AI科技對話。

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天文館說明，「AI觀月者」是由工研院產業學院訓練長廖肇弘博士所開發的自然語言生成式人工智慧虛擬機器人，將在中秋節直播中首度亮相。

中秋節主角「月亮」將在傍晚17時30分升起，由於距離地球只有35萬7千餘公里，為一般所稱的「超級月亮」，既大且亮，要到2032年才有機會看到更大的中秋明月。此外18時22分發生相距僅約0.3度的「土星合月」更是21世紀百年中僅有的一次發生在中秋節的亮星合月，為今年賞月平添特殊美景。

有關天文館各項中秋活動詳情，民眾可參閱台北天文館網站，直播見YouTube「台北天文館YT」。

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